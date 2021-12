Le premier ministre François Legault a reçu sa troisième dose de vaccin contre la COVID-19 lundi à Montréal.

« J’ai reçu aujourd’hui ma 3e dose de vaccin. Je tiens à remercier tous les vaccinateurs qui font un travail exceptionnel », a-t-il déclaré sur Twitter.

François Legault, qui est âgé de 64 ans, a attendu que ce soit au tour de son groupe d’âge de se faire vacciner.

En effet, c’est depuis lundi que les citoyens de 60 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous pour leur troisième injection. Un intervalle de trois mois entre l’administration de la deuxième et de la troisième dose est recommandé.

D’ailleurs, certains groupes étaient déjà admissibles à la 3e dose, dont les personnes immunosupprimées, les travailleurs de la santé et les femmes enceintes.

M. Legault a rappelé que la 3e dose réduit considérablement la contagion et les risques de se retrouver à l’hôpital. « Concernant Omicron, les experts parlent d’une protection qui passe de 30 % à 75 % si l’on prend notre 3e dose », a-t-il indiqué.

Il a invité les Québécois à rester à la maison, être prudents et respecter les consignes, afin d’éviter un débordement des hôpitaux.