8231 nouveaux cas et 10 décès supplémentaires

La tendance à la hausse de la COVID-19 s’est poursuivie lundi au Québec, alors que la province a rapporté 8231 cas de COVID-19 et 10 décès supplémentaires. Les hospitalisations ont aussi continué à augmenter.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les nouvelles infections rapportées lundi portent la moyenne quotidienne à 8020. Il y a actuellement 1469 éclosions actives dans la province.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 614 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 44 de plus que la veille. On compte désormais 109 personnes aux soins intensifs.

Le nombre de tests réalisés le 26 décembre s’est élevé à 44 043. Le taux de positivité est à 24,9 %, soit près de cinq fois plus que le seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Regain de la vaccination

Le ministère de la Santé indique que 547 injections supplémentaires ont été administrées chez les 5 à 11 ans et 14 366 troisièmes doses ont été administrées.

À ce jour, un peu plus de 360 000 jeunes de 5 à 11 ans ont eu leur première dose, soit 55 % de ce groupe d’âge. Au total, 31 % des 60 ans et plus ont eu leur dose de rappel.

Jusqu’à présent, 89 % de la population a reçu sa première dose, 82 %, sa deuxième et 13 %, sa troisième.