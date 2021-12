Québec rapporte 9206 nouveaux cas de COVID-19 samedi ainsi que quatre décès supplémentaires. Le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 31.

Coralie Laplante La Presse

Les nouveaux cas recensés samedi portent à 6922 la moyenne des cas quotidiens calculée sur sept jours. La tendance est donc en hausse de 175 %.

Les quatre décès supplémentaires portent plutôt la moyenne quotidienne à quatre. La tendance demeure stable.

Au total, 458 personnes sont hospitalisées en raison des suites de la COVID-19, soit 31 de moins que la veille. De ce nombre, 89 se trouvent aux soins intensifs.

Le jour de Noël en 2020, une baisse des hospitalisations avait aussi été rapportée, mais les jours suivants avaient été marqués d’une forte hausse. Le nombre de personnes hospitalisées était passé de 1053 à 928. Le lendemain, plus de 150 personnes avaient dû être admises dans un établissement de santé. Le même phénomène a pu être aperçu au jour de l’An en 2020.

Le Québec a franchi samedi le cap d’un million de troisièmes doses administrées. Plus de la moitié des personnes 80 ans et plus ont reçu trois doses. Au total, 11,8 % de la population ont reçu une troisième dose de vaccin.

Au total, 84,7 % des Québécois ont reçu une dose de vaccin. C’est plutôt 78,5 % de la population de la province qui a reçu deux injections.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse