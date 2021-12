La forte tendance à la hausse de la COVID-19 se poursuit au Québec, alors que tout indique que la barre des 10 000 nouveaux cas de COVID-19 a été franchie au Québec, fracassant ainsi le précédent record de 9397 infections qui avait été rapporté jeudi. Le premier ministre François Legault a demandé à la population de « faire preuve de prudence » lors des rassemblements.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Florence Morin-Martel La Presse

Ces chiffres ont été confirmés par des sources gouvernementales à La Presse vendredi, en début de journée. Au total, le Québec aurait recensé environ 10 030 infections, d’après nos informations.

Il convient d’ailleurs de rappeler, comme l’ont prévenu plusieurs experts au cours des derniers jours, que ces chiffres pourraient être « sous-estimés », dans la mesure où les centres de dépistage sont débordés et que plusieurs personnes ne sont pas nécessairement parvenues à se faire tester dans les derniers jours.

« Pour nous, c’est certainement une sous-estimation de la réalité, puisque beaucoup de gens n’arrivent pas à nécessairement à avoir un rendez-vous pour le dépistage, et avec les tests rapides, on le sait, ces cas ne sont pas déclarés », indiquait en ce sens la directrice de la santé publique, la Dre Drouin, jeudi, alors qu’on rapportait 3668 nouveaux cas de COVID-19 à Montréal seulement.

En incluant ces 10 000 nouveaux cas, ce sont environ 42 850 nouveaux cas qui ont été recensés au Québec dans la dernière semaine, soit 6121 nouveaux cas par jour en moyenne. La tendance est ainsi en forte hausse, surpassant les 160 % sur sept jours. Actuellement, on compte 17 éclosions actives dans les CHSLD et 20 dans les résidences privées pour aînés (RPA).

Aucune autre donnée n’a été rendue publique vendredi, le bilan officiel du gouvernement faisant relâche jusqu’au 28 décembre, puis du 31 décembre au 4 janvier, en raison des vacances des fêtes de fin d’année. On ne connaît donc pas le nombre d’hospitalisations ou de décès pour le moment.

Jeudi, le nombre d’hospitalisations avait augmenté de 28, soit 92 nouvelles entrées et 64 sorties, pour un total de 473 personnes hospitalisées à ce jour. De ce nombre, on comptait à ce moment 91 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 3 personnes. Ces 473 personnes hospitalisées représentaient une hausse de 55 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 91 patients constituaient une hausse de 44 %. La province avait aussi rapporté six décès, et la tendance à ce chapitre reste stable sur sept jours.

Selon les dernières données disponibles, Chaudière-Appalaches demeure la région la plus touchée, avec 700 cas actifs pour 100 000 habitants. Elle est suivie de Montréal, à 670 cas actifs pour 100 000 habitants, et l’Estrie, qui compte environ 585 cas actifs pour 100 000 habitants actuellement.

François Legault appelle à la prudence

Vendredi matin, le premier ministre François Legault a demandé à la population de faire attention lors des rassemblements du temps des Fêtes. « Si vous décidez de vous réunir avec des gens en dehors de votre bulle, je vous invite à faire preuve de beaucoup de prudence, a-t-il écrit dans une publication sur sa page Facebook. Le variant Omicron est plus contagieux que tout ce qu’on a vu depuis le début de la pandémie. »

Via sa page Facebook, jeudi, le ministre de la Santé, Christian, Dubé, avait de son côté envoyé un message aux Québécois qui ne sont pas vaccinés.

« Si vous n’êtes pas encore convaincus de vous faire vacciner avec l’arrivée du nouveau variant, je ne sais plus quoi vous dire. Mais si vous ne le faites pas pour vous ou pour vos proches, faites-le au moins pour protéger notre réseau de santé et ceux qui sont malades. Vous en aurez peut-être besoin un jour. Sinon, le moins que vous pourriez faire, c’est de rester chez vous pour éviter de propager le virus et d’encombrer nos hôpitaux », a-t-il écrit à leur intention.

L’Ontario, de son côté, a rapporté 9571 nouvelles infections vendredi, un record pour la province. La veille, un autre sommet avait été franchi avec un total de 5790 cas de COVID-19. Un total de 508 personnes sont présentement hospitalisées, a indiqué le ministère de la Santé. De ce nombre, 355 ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

Avec La Presse Canadienne