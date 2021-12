Reconnaissant que la question suscite « beaucoup de débats chez les experts », Québec persiste et signe : les tests rapides devront être utilisés en priorité par des personnes présentant des symptômes de la COVID-19. Des « exceptions » seront toutefois jugées acceptables, par exemple lors de la visite d’une personne extrêmement malade.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est premièrement une question de performance des tests rapides. Ils sont beaucoup plus performants chez les symptomatiques que les asymptomatiques. On a pu le tester dans plusieurs circonstances, notamment dans les entreprises où il y avait cette consigne de tester les asymptomatiques. On a alors vu plusieurs faux négatifs ou positifs », a expliqué la conseillère médicale stratégique au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Dre Marie-France Raynault, lors d’un briefing technique jeudi.

Elle reconnaît toutefois que cette « opinion » suscite « beaucoup de débats chez les experts ». « Les tests rapides fonctionnent quand on est contagieux. La contagiosité n’a rien à voir avec les symptômes. La rareté des ressources ne doit pas encourager un argumentaire erroné », avait écrit cette semaine la professeure à l’École de santé publique de Montréal (ESPUM), Roxane Borgès Da Silva, sur Twitter.

Depuis, plusieurs autres spécialistes, dont l’ex-présidente du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), la Dre Caroline Quach, et le directeur du Département de génie médical de McGill, David Juncker, ont soutenu cette thèse voulant que les tests rapides fonctionnent sur les personnes asymptomatiques, pour autant qu’elles portent une haute charge virale. Plusieurs ont appelé Québec à être transparent avec la population, en disant clairement que la pénurie des tests rapides est la vraie raison derrière cette consigne.

« Risques inutiles »

Marie-France Raynault, elle, fait valoir que plusieurs sources d’expertise, dont le réseau mondial et indépendant de chercheurs Cochrane, « continue de dire que la sensibilité des tests rapides chez les asymptomatiques est très faible ». « Il y a aussi une fausse assurance avec un test rapide, qui n’est pas aussi sensible qu’un test PCR. Les gens peuvent penser qu’ils ne sont pas à risque de transmettre, et prendre des risques inutiles », dit la cadre gouvernementale.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Marie-France Raynault

Celle-ci avoue qu’elle « ferait quand même une exception » pour une personne sans symptômes qui devrait par exemple rendre visite à son père « qui est très malade ». « Peut-être alors que pour rencontrer quelqu’un de très vulnérable, on pourrait faire une exception. Ça serait une précaution supplémentaire, mais ça ne vous dispenserait pas de porter un masque, et de rester à deux mètres », ajoute Mme Raynault.

Des écarts entre les consignes des différentes autorités semblent par ailleurs apparents. Plus tôt, jeudi, la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, affirmait que « si un test rapide est positif, vous n’avez pas besoin d’aller dans un centre de dépistage ».

La conseillère du MSSS, elle, suggère plutôt de « passer un de test de dépistage » dans une clinique dédiée « si possible ». « Si vous faites un test rapide et vous êtes positifs, l’urgence n’est pas d’aller confirmer votre test, c’est de vous isoler. Cela dit, ensuite, ça serait souhaitable que vous alliez le confirmer, mais il n’y a pas d’urgence à le faire. Prenez un rendez-vous. Il n’y a pas lieu de faire la queue dans un centre de dépistage », soutient-elle. Elle précise qu’il est souhaitable de se faire dépister dans une clinique « pour des questions de vigie », les tests rapides ne pouvant être criblés ou séquencés, à l’inverse des tests PCR.

Quant aux différences dans les consignes, la Dre Raynault se l’explique par le contexte de transmission communautaire qui diffère d’une région à l’autre. « Dans un contexte de haute transmission communautaire comme à Montréal, la probabilité qu’un test rapide positif soit réellement positif est très élevée. La probabilité d’avoir un faux-positif est donc plus faible », a conclu la Dre Raynault, en ajoutant toutefois que cette possibilité « n’est pas nulle ».

Vers une plateforme « d’auto-déclaration » ?

Le gouvernement provincial envisage par ailleurs la création d’une plateforme numérique qui permettrait aux Québécois « d’autodéclarer » leur statut de la COVID-19, après avoir passé un test rapide à la maison. Rien ne serait toutefois encore confirmé, les autorités évaluant notamment « les biais de déclaration » que pourrait engendrer un tel exercice. Comme mentionné mercredi par le ministre de la Santé, Christian Dubé, Québec étudie aussi l’option d’acheter ses propres tests rapides, si les arrivages du fédéral ne sont pas suffisants. « Il y a probablement des achats qui ont déjà été faits », a soulevé la Dre Raynault.