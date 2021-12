Que peut-on faire, ou pas ? Difficile de s’y retrouver dans l’évolution des mesures sanitaires depuis la dernière semaine. La Presse fait le point pour vous.

Lila Dussault La Presse

Rassemblements

Québec maintient l’autorisation de rassemblement de 10 personnes vaccinées (ou 3 bulles familiales), jusqu’à dimanche. Dès le 26 décembre, les rassemblements intérieurs seront restreints à 6 personnes (ou 2 bulles familiales). Les lieux de culte peuvent accueillir 50 % de leur capacité, pour un maximum de 250 personnes. Le passeport vaccinal est obligatoire. Les mariages et les funérailles peuvent réunir 250 personnes à l’intérieur, avec passeport vaccinal (sinon 25 personnes), ou 500 à l’extérieur. Lors de l’exposition du corps d’un défunt, 50 personnes peuvent être présentes à la fois. Un maximum de 50 personnes peuvent se rassembler pour un évènement dans un lieu public extérieur.

Sorties

Dès le 26 décembre, la capacité des tables dans les restaurants sera de 6 personnes (ou 2 bulles familiales). Les terrasses extérieures peuvent accueillir un maximum de 20 personnes. Les restaurants doivent fermer à 22 h. Bars, brasseries, tavernes et casinos sont fermés jusqu’à nouvel ordre, tout comme les cinémas, mais pas les cinéparcs. Les activités intérieures de lieux récréatifs (parcs aquatiques, zoos, etc.) sont suspendues, mais les activités extérieures peuvent continuer, en respectant la distanciation physique. Les bibliothèques et les musées demeurent ouverts. Les commerces doivent limiter leur fréquentation à 50 % de leur capacité, soit 1 personne pour 20 mètres carrés.

Éducation

Les écoles primaires sont fermées depuis le 21 décembre. Elles sont accessibles pour la vaccination et la remise des tests rapides. La rentrée scolaire est reportée au 10 janvier prochain pour le préscolaire, le primaire et le secondaire ainsi que pour les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Les universités peuvent également reprendre à compter du 10 janvier. Toutes les activités parascolaires et sportives ainsi que les tournois sont suspendus. Les services de garde demeurent ouverts.

Voyages

Le gouvernement fédéral demande d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada. Il n’y a pas de mesures d’isolement préventif prévues pour les personnes qui arrivent d’autres provinces canadiennes. Les voyageurs qui reviennent d’un court séjour à l’étranger doivent faire un test de dépistage à l’extérieur du pays avant d’entrer au Canada. La quarantaine n’est pas demandée aux voyageurs pleinement vaccinés. Les déplacements à l’intérieur du Québec ne sont pas restreints, à l’exception ​​du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Loisirs

Les centres d’entraînement physique sont désormais fermés, comme les spas et les saunas. Les salons de coiffure et autres commerces de soins corporels sont ouverts sur rendez-vous et à 50 % de leur capacité. Les activités sportives professionnelles ou amateurs peuvent être présentées à huis clos. Les activités sportives ou de loisirs à l’intérieur peuvent rassembler un maximum de 25 personnes. Celles à l’extérieur n’ont pas les mêmes restrictions. Les chalets de ski et les relais de motoneige doivent limiter leur capacité à 50 %. Tous les évènements culturels intérieurs sont suspendus.

CHSLD et centres hospitaliers

Dès le 23 décembre, seules les personnes pleinement vaccinées pourront visiter les milieux de vie pour aînés. Dans les résidences privées pour aînés (RPA), du 23 au 25 décembre, les visites pourront se faire 2 personnes à la fois (4 personnes maximum par jour). En cas d’éclosion, seuls les proches aidants seront admis. En CHSLD, 1 seul visiteur à la fois sera autorisé (2 par jour). Toujours en CHSLD, les aînés qui reviennent d’un rassemblement devront se soumettre à un test de dépistage et s’isoler. Dans les RPA, ils n’auront pas à se soumettre à un test de dépistage à moins d’avoir des symptômes. À l’hôpital, 1 seul proche aidant à la fois est permis, pour un maximum de 2 par jour.