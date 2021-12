La forte tendance à la hausse de la COVID-19 se poursuit au Québec, alors que la province rapporte comme prévu plus de 9000 nouvelles infections, soit plus précisément 9397 cas de COVID-19 et six décès. Les hospitalisations continuent également d’augmenter.

Alice Girard-Bossé La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans la dernière semaine, plus de 36 000 nouveaux cas ont déjà été recensés dans la province, soit 5231 nouveaux cas par jour en moyenne. La tendance est ainsi en hausse de 157 %. Les six décès supplémentaires, eux, portent la moyenne quotidienne à quatre. La tendance des décès est stable sur une semaine. Depuis le début de la pandémie, 11 658 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Jusqu’ici, Chaudière-Appalaches demeure la région la plus touchée, avec 700 cas actifs par 100 000 habitants. Elle est suivie de Montréal, à 670 cas actifs par 100 000 habitants, et l’Estrie, qui compte environ 585 cas actifs par 100 000 habitants présentement.

Des 9397 nouveaux cas rapportés, 3917 étaient doublement vaccinés, 238 partiellement vaccinés et 5242 non vaccinés. Ainsi, les non-vaccinés représentent maintenant plus de 420 cas par million d’habitants, alors que les vaccinés n’en représentent que 180. La majorité des nouvelles admissions en milieu hospitalier, soit 60 des 92 pour la journée de lundi (plus de 60 %), proviennent aussi des non-vaccinés, qui conservent toujours beaucoup plus de risques de subir des complications après avoir contracté le virus. Une personne non vaccinée est actuellement 13,6 fois plus susceptible d’être hospitalisée, en moyenne. Rappelons que la troisième dose du vaccin fait passer la protection contre l’infection par le variant Omicron d’environ 30 % à deux doses à 75 % avec les trois doses, selon des chiffres présentés lundi par le gouvernement.

« On est en guerre contre Omicron et il n’a aucun état d’âme », a écrit sur sa page Facebook le ministre de la Santé, Christian Dubé, jeudi matin. Il a réitéré que le gouvernement est actuellement à « réorienter des ressources qu’on a déjà dans notre réseau vers la vaccination de la 3e dose et d’intégrer le plus vite possible les volontaires qui s’inscrivent sur le site Je Contribue ».

Au sein du réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations, lui, a augmenté de 28 par rapport à la veille, soit 92 nouvelles entrées et 62 sorties, pour un total de 473 personnes hospitalisées à ce jour. De ce nombre, on compte désormais 91 personnes aux soins intensifs, une augmentation de trois personnes à ce chapitre. Ces 473 personnes hospitalisées représentent une hausse de 55 % sur une semaine. Aux soins intensifs, les 91 patients représentent une hausse de 44 %.

Plus tôt cette semaine, mardi, le nombre de tests de dépistage réalisés le 23 décembre s’est élevé à 54 520, un chiffre relativement plus élevé par rapport à la moyenne hebdomadaire, alors que s’accélère le dépistage un peu partout au Québec depuis déjà quelques jours.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirme par ailleurs que 95 985 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées, soit 89 924 dans les dernières 24 heures et 6061 avant le 22 décembre qui n’avaient pas encore été comptabilisées.

Dans la population générale, 84,6 % des Québécois ont reçu une dose, 77,6 % en ont reçu deux et 10,6 % en ont déjà trois. Chez les jeunes de 5 à 11 ans, 357 130 d’entre eux ont jusqu’ici reçu une première dose, et 17 453 attendent toujours leur rendez-vous.

En raison des jours fériés en vue, rappelons que Québec ne diffusera pas le bilan des données du 24 au 28 décembre prochains, et du 31 décembre au 4 janvier également. Les données complètes liées à la COVID-19 jour seront à nouveau diffusées le 5 janvier 2022.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse