Les 9000 cas qui seront rapportés ce jeudi, jumelés au risque de débordement dans les hôpitaux, ont amené Québec à resserrer les mesures sanitaires pour les Fêtes. Mais pas de façon draconienne. Noël peut toujours se célébrer à dix convives. Toutefois, à compter du 26 décembre, les rassemblements dans les résidences et les restaurants seront limités à six personnes ou « deux bulles familiales ». De nouvelles restrictions jugées insuffisantes par au moins deux experts consultés, qui craignent qu’elles n’arrivent « trop tard ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les mesures qu’on annonce ce soir, on pense que c’est suffisant pour garder le contrôle dans les hôpitaux, mais on ne va pas hésiter dans les prochains jours, si c’est nécessaire, à ajouter des mesures », a prévenu le premier ministre François Legault.

D’ici dimanche, a-t-il décidé, on va « laisser les gens qui veulent absolument se rencontrer à dix de le faire », jugeant que la population avait droit à « un peu de bonheur ». Il exhorte toutefois les Québécois « qui sont capables de reporter leurs fêtes de le faire ». « On vous demande aussi d’avoir seulement un souper ou une soirée, le 24 ou le 25, mais pas les deux soirs. »

Au cours des sept derniers jours, le nombre des hospitalisations a bondi de 309 à 445.

On pense que dans les prochains jours, il va y avoir une bonne augmentation des hospitalisations. Ce qu’on veut, c’est que ça ne déborde pas dans les hôpitaux. François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault a rappelé que 70 % des patients hospitalisés ont 60 ans et plus, et qu’il faut à tout prix limiter ses contacts.

Le premier ministre a ensuite livré un message aux non-vaccinés : « Peu importe ce que vous pouvez lire ou écouter, c’est clair que vous vous mettez beaucoup plus à risque [en n’étant pas] vaccinés », leur a-t-il lancé, les exhortant à « rester chez [eux] [s’ils] ne [veulent] pas [se] faire vacciner ». Chez les adultes, les 10 % de non-vaccinés représentent 50 % des hospitalisations. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, a d’ailleurs prévenu que « s’il faut aller plus loin dans les interdictions aux non-vaccinés étant donné que la situation pourrait encore se détériorer, on n’hésitera pas le faire ».

Avec plus de 83 000 doses administrées mardi, Québec affirme que la campagne avance maintenant « rondement ». Environ 8000 personnes se sont jusqu’ici manifestés sur la plateforme Je contribue !, ce qui donne bon espoir aux autorités d’atteindre le plateau des 100 000 doses rapidement.

« Presque un coup d’épée dans l’eau »

Des spécialistes auraient aimé qu’on donne « plus de mordant » aux nouvelles restrictions, à deux jours de Noël, même s’ils comprennent que la situation est difficile et démoralisante. « La réduction à six personnes ou deux bulles ne prendra place que dans quatre jours, alors qu’on voit en ce moment l’explosion des cas. Je crains que la situation ne se soit nettement empirée quand on y arrivera », avoue le Dr Matthew Oughton, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général juif.

« Je suis très conscient que des mesures plus fortes, comme un couvre-feu, sont impopulaires. Cela dit, le défi d’un gouvernement, c’est toujours de faire ce qui est le mieux pour une population. C’est un choix horriblement difficile, et le gouvernement est dans une délicate position, mais si on veut vraiment protéger notre capacité hospitalière, il faut que les mesures arrivent maintenant », ajoute-t-il.

Un avis que partage le virologue Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM.

On ne le voit pas, le coup de [volant qui s’impose]. J’ai été plutôt déçu. On est à 9000 cas. C’est quand même un saut prodigieux. Et c’est certain que les hospitalisations vont suivre. Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM

« J’aurais aimé qu’au moins, le [plafond de] six personnes [entre en vigueur] dès [vendredi] et qu’on arrive à être plus limitants au niveau des commerces. Bref, une annonce qui a plus de mordant. Là, c’est comme s’il n’y a pas de cohérence entre l’urgence de la situation et les mesures appliquées. Celles-ci sont non seulement modestes, mais en plus, elles ne seront appliquées qu’à partir de dimanche. C’est presque un coup d’épée dans l’eau », insiste M. Barbeau.

Il se dit aussi conscient « que les commerces en arrachent et que c’est difficile pour tout le monde », mais rappelle que le Québec se trouve « dans une situation critique ». « C’est étonnant de dire qu’on doit limiter les contacts, mais que la seule mesure qu’on ajoute, ça sera dimanche. Ce n’est pas un message cohérent. »

Quand se rendre dans une clinique de dépistage Les Québécois devraient se rendre dans une clinique de dépistage dans les deux cas suivants : 1) ils présentent des symptômes et n’ont pas accès à des tests de dépistage rapide ; 2) ils ont reçu un résultat positif à un test de dépistage rapide et ont des symptômes de la COVID-19. (Toutefois, ils peuvent aussi se fier au résultat du test rapide et s’abstenir d’aller dans un centre de dépistage pour éviter la transmission.) Vous avez été en contact avec une personne déclarée positive ? La Santé publique vous recommande maintenant de vous isoler pendant 10 jours et d’effectuer un test en clinique uniquement s’il y a apparition de symptômes. Lila Dussault, La Presse

Délestage

Sur la question du délestage, M. Dubé a confirmé que le Québec disposait encore d’une « marge de manœuvre ». « On est capables de passer au niveau 3 à 4 du Ministère. On pense que c’est suffisant. Si jamais on a besoin de faire plus, on le fera », a-t-il précisé. Autrement dit, « il n’y aura aucun délestage d’opérations urgentes » pour le moment.

« Ce n’est jamais agréable de reporter des opérations même non urgentes, mais c’est là-dessus qu’on se fixe des objectifs. Mais je veux être transparent : il y a des Québécois qui vont se faire appeler dans les prochains jours pour reporter des [opérations] », a-t-il reconnu, avant d’ajouter que la situation restait stable dans les RPA ou dans les CHSLD, où les entrées demeurent limitées.

Quant à l’accès aux masques N95 pour l’ensemble des travailleurs de la santé et en service de garde, une demande répétée de plusieurs syndicats ces derniers jours, le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, a indiqué attendre un avis sur la question. Pour le dépistage, la province changera de stratégie, alors que les centres de tests de la COVID-19 ont été pris d’assaut ces derniers jours.

« On va passer à un nouveau paradigme d’autogestion de la maladie », a fait valoir le Dr Horacio Arruda.

Jusqu’ici, la capacité quotidienne du Québec est d’environ 50 000 tests par jour. Mardi, 758 160 tests rapides additionnels ont été livrés chez les grossistes, et seront acheminés dans les prochains jours dans les pharmacies.

Ce qu’ils ont dit…

Comment se fait-il qu’aucune annonce n’ait été faite pour venir directement en aide aux soignantes au front ? C’est la grande absence de ce point de presse. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Après toutes les informations contradictoires qui ont coulé dans les médias, l’anxiété générale générée, on est en droit de se demander si les annonces de ce soir émanent de la Santé publique, des sondages d’opinion ou de la consultation des députés de la CAQ. Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé

J’étais sidérée de voir l’improvisation du gouvernement caquiste. Nous sommes plusieurs à regarder d’autres juridictions être plus efficaces à injecter la troisième dose, à distribuer les tests rapides et à traiter les tests PCR. Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec