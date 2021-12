Pour éviter que la situation « déborde dans les hôpitaux », le gouvernement Legault resserre encore ses mesures. Dès le 26 décembre, les rassemblements intérieurs dans les résidences et les restaurants devront être limités à six personnes « ou deux bulles familiales ». Plus de 9000 nouveaux cas de COVID-19 seront rapportés jeudi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les mesures qu’on annonce ce soir, on pense que c’est suffisant pour garder le contrôle dans les hôpitaux, mais on ne va pas hésiter dans les prochains jours, si c’est nécessaire, à ajouter des mesures », a prévenu le premier ministre François Legault.

D’ici dimanche, il choisit de « laisser les gens qui veulent absolument se rencontrer à dix de le faire », en demandant toutefois aux Québécois « qui sont capables de reporter leurs fêtes de le faire ». « On vous demande aussi d’avoir seulement un souper ou une soirée, le 24 ou le 25, mais pas les deux soirs. »

Au cours des sept derniers jours, les hospitalisations ont bondi de 309 à 445. « On pense que dans les prochains jours, il va y avoir une bonne augmentation des hospitalisations. Ce qu’on veut, c’est que ça ne déborde pas dans les hôpitaux, qu’on soit capables de continuer à soigner tout le monde », a encore insisté M. Legault, rappelant que 70 % des patients hospitalisés ont 60 ans et plus.

François Legault a ensuite livré un message direct aux non-vaccinés : « peu importe ce que vous pouvez lire ou écouter, c’est clair que vous vous mettez beaucoup plus à risque de ne pas être vaccinés », leur a-t-il lancé. Chez les adultes, les 10 % de non-vaccinés représentent en effet 50 % des hospitalisations. Christian Dubé, le ministre de la Santé, a d’ailleurs promis que « s’il faut aller plus loin dans les interdictions aux non-vaccinés étant donné que la situation pourrait encore se détériorer, on n’hésitera pas le faire ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les non-vaccinés, je vous le demande pour le Québec et pour les autres, s’il vous plaît, restez chez vous si vous ne voulez pas vous faire vacciner. François Legault, premier ministre du Québec

« Nouveau paradigme » de dépistage

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a révélé que la province changera de stratégie en matière de dépistage, alors que les centres de tests de la COVID-19 ont été pris d’assaut dans les derniers jours. « On va passer à un nouveau paradigme d’autogestion de la maladie », a dit M. Arruda.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dorénavant, les tests PCR « devraient être réservés à des personnes symptomatiques ». « Il faut vraiment se présenter dans les cliniques de dépistage si vous présentez des symptômes et que vous n’avez pas de tests rapides à la maison. Si vous avez des symptômes et que vous avez un résultat positif avec un test rapide, vous vous isolez et vous pouvez aller passer un test PCR. Mais vous pouvez aussi seulement vous fier sur le test rapide et rester à la maison », a indiqué le Dr Arruda.

Dans l’éventualité où « vous auriez été en contact avec un cas positif », Québec recommande un isolement de dix jours. Encore là, il faudra se présenter dans une clinique de dépistage « uniquement si vous présentez des symptômes ». Et il est « fortement recommandé » de prendre un rendez-vous.

Jusqu’ici, la capacité quotidienne du Québec est d’environ 50 000 tests par jour. M. Arruda reconnaît qu’il faudra « avoir une approche qui nous permettra d’utiliser nos tests de façon la plus efficiente ». « Ces nouvelles orientations vont permettre de prioriser les personnes les plus susceptibles à la COVID-19 et d’accélérer le processus », a-t-il soulevé. Il a indiqué que les résultats de tests seront communiqués rapidement par courriel à ceux qui l’ont consenti, après quoi les personnes pourront aviser leurs contacts.

Mardi, 758 160 tests rapides additionnels ont été livrés chez les grossistes, et seront acheminés dans les prochains jours dans les pharmacies. « Les États-Unis sont très agressifs sur le marché des tests rapides. Si le fédéral ne peut pas nous approvisionner aussi rapidement, nous on va faire la même chose. On va être agressifs sur le marché international directement », a promis Christian Dubé à ce sujet.

Délestage et masques N-95

En ce qui concerne le délestage, M. Dubé a confirmé que le Québec dispose encore d’une « marge de manœuvre ». « On est capables de passer au niveau 3 à 4 du ministère. On pense que c’est suffisant. Si jamais on a besoin de faire plus, on le fera », a-t-il précisé. Autrement dit, « il n’y aura aucun délestage d’opération urgente » pour le moment ».

« Ce n’est jamais agréable de reporter des opérations même non urgentes, mais c’est là-dessus qu’on se fixe des objectifs. Il y a des Québécois qui vont se faire appeler dans les prochains jours pour reporter des chirurgies », a-t-il reconnu, avant d’ajouter qu’il n’y a pas « d’enjeux dans les milieux de vie » comme les RPA ou les CHSLD, où les entrées sont limitées et la situation « sous contrôle ».

Quant à l’accès aux masques N95 pour l’ensemble des travailleurs de la santé et en service de garde, une demande répétée de plusieurs syndicats, le Dr Arruda a dit attendre un avis sur la question. « Il n’y a pas d’enjeux », a simplement ajouté M. Legault à ce sujet.