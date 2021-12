Dans le réseau de la santé, on a observé mercredi une hausse de 30 hospitalisations par rapport à la veille, qui se traduit par 76 nouvelles entrées et 46 sorties.

À combien de cas de COVID par jour pourrait-on monter ? Jusqu’à 9000 cas par jour à Montréal, selon les dernières projections de l’INSPQ. Mardi, il y avait environ 2000 nouveaux cas de COVID à Montréal.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Et si Omicron s’avère aussi virulent que Delta, les hôpitaux de la région de Montréal risquent de ne pouvoir traiter tous les patients atteints de la COVID. La région de Montréal atteindrait alors un pic insoutenable de 225 nouvelles hospitalisations par jour au sommet de la présente vague en décembre ou en janvier, selon les prévisions de l’INSPQ.

Il y a actuellement 840 lits d’hôpitaux pour des patients atteints de la COVID au Québec, et ces patients restent en moyenne 15 jours à l’hôpital. En 2020, Québec avait atteint jusqu’à environ 1800 lits pour la COVID en faisant du délestage ailleurs dans le réseau de la santé.

« On ne peut pas exclure un dépassement des capacités hospitalières, même avec les mesures [sanitaires] et l’accélération de la vaccination avec une troisième dose », écrit l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans son rapport publié mercredi matin.

Cette hypothèse d’un maximum de 9000 cas par jour et de 225 nouvelles hospitalisations plus tard en décembre/janvier à Montréal tient compte de l’impact des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement du Québec le 16 et le 20 décembre (il ne tient pas compte des nouvelles mesures sanitaires qui seront annoncées ce mercredi [le 22 décembre] en soirée).

Sans les nouvelles mesures sanitaires du 16 et du 20 décembre, l’INSPQ prévoit que la région de Montréal aurait atteint un maximum d’environ 20 000 cas par jour et de 600 nouvelles hospitalisations par jour.

En date de mardi (le 21 décembre), il y avait 6361 nouveaux cas détectés au Québec et 30 nouvelles hospitalisations au Québec. La région de Montréal représente environ 35 % des cas détectés au Québec. Mardi, il y avait donc environ 2000 nouveaux cas à Montréal. Un sommet de 9000 nouveaux cas à Montréal pourrait vouloir dire un sommet allant jusqu’à 25 000 cas par jour pour tout le Québec (ce dernier chiffre de 25 000 nouveaux cas est un calcul au prorata effectué par La Presse, et non une prévision de l’INSPQ).

L’INSPQ prévient toutefois qu’à ce stade-ci, ses différents scénarios de prévisions doivent être interprétés prudemment, car il reste plusieurs incertitudes entourant Omicron. On ne sait pas encore le degré de virulence d’Omicron par rapport au variant Delta. C’est pourquoi l’INSPQ a présenté quatre scénarios dans son étude, où le niveau de transmissibilité, la virulence et la résistante à la troisième dose d’Omicron varient.

Selon le pire scénario des quatre — mais aussi probablement le plus réaliste si on se base sur les chiffres préliminaires provenant du Royaume-Uni —, le nombre de cas détectés atteindra 9000 cas par jour à Montréal en décembre/janvier, et on atteindrait un maximum de 225 nouvelles hospitalisations par jour en décembre/janvier. Ce scénario prévoit d’Omicron serait aussi virulent que Delta (le degré de virulence change beaucoup la donne pour le nombre d’hospitalisations), qu’Omicron aurait une haute transmissibilité, mais aussi que la troisième dose du vaccin donnerait une excellente protection contre Omicron (protection de 80 % -90 % contre l’infection et 90 % -99 % contre l’hospitalisation). Or, les études préliminaires en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne montrent plutôt qu’une troisième dose de vaccin donnerait une protection de 75 % contre l’infection et de 80 % -85 % contre l’hospitalisation.

L’INSPQ n’a pas dévoilé pour l’instant de chiffres pour le scénario théorique le plus catastrophique : Omicron serait aussi virulent que Delta (on ne le sait pas pour l’instant), il aurait un haut niveau de transmissibilité (ce fait semble déjà acquis) et il résisterait davantage à la troisième dose du vaccin (protection de 70 % -75 % contre l’infection et de 85 % -90 % contre l’hospitalisation, soit les chiffres des premières études en Afrique du Sud et au Royaume-Uni).

Par contre, si Omicron s’avère trois fois moins virulent que Delta, le nombre de nouvelles hospitalisations serait limité à 100 par jour au pire de la présente vague. C’est essentiellement le niveau de janvier 2021. Pour tous les chiffres de l’INSPQ mentionnés dans cet article, il s’agit de la médiane. Par exemple, la prévision de 9000 cas par jour est la médiane des prévisions de ce scénario.

« Intensification rapide » des hospitalisations, selon l’INESSS

De son côté, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a prévu mercredi une « intensification rapide du nombre de nouvelles hospitalisations et des taux d’occupation des lits COVID au cours des 3 prochaines semaines », à partir d’analyses qui ont toutefois été réalisées les 15, 17 et 19 décembre derniers, avant l’annonce de nouvelles restrictions.

« À partir des données colligées jusqu’au 19 décembre, les projections suggèrent que d’ici 3 semaines, l’occupation des lits réguliers et des lits aux soins intensifs pour les patients COVID pourrait atteindre le niveau 3 défini par le MSSS. Ce niveau correspond à 80 % du sommet observé en janvier 2021. Il est à noter que ces taux d’occupation projetés pourraient être plus élevés compte tenu de l’évolution rapide des cas et des enjeux de sous-estimation de ceux-ci », indique aussi l’INESSS.

Dans le réseau de la santé, on a observé mercredi une hausse de 30 hospitalisations par rapport à la veille, qui se traduit par 76 nouvelles entrées et 46 sorties. À l’heure actuelle, 445 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 88 se trouvent toujours aux soins intensifs, un chiffre qui est demeuré stable dans les 24 dernières heures (12 entrées, 12 sorties). Les résidents du Grand Montréal représentent actuellement 70 % de ces hospitalisations.