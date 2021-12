Le gouvernement Trudeau s’est dit ouvert mardi à déployer des soldats des Forces armées canadiennes afin de soutenir les efforts du Québec visant à accélérer la campagne de vaccination d’une dose de rappel. Une demande en ce sens du gouvernement Legault pourrait suivre. La Croix-Rouge, elle, confirme avoir été appelée à prêter main forte.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Une source fédérale a indiqué à La Presse que « des conversations auront lieu » entre Québec et Ottawa dès lors que le gouvernement de François Legault aura soumis une demande formelle en ce sens. Pour l’heure, aucune demande formelle n’a encore été soumise par Québec.

Ottawa tient aussi à préciser que les ressources sont limitées. Tout au plus, on compte moins d’une cinquantaine de membres des Forces armées canadiennes qui ont la formation nécessaire pour vacciner. « Nos ressources sont limitées. Vacciner est un geste médical qui requiert une formation. Et les ressources limitées que nous avons à notre disposition, c’est pour l’ensemble du pays », a souligné une autre source gouvernementale qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ce dossier. D’autres provinces pourraient aussi soumettre une demande.

Il serait possible de déployer des militaires pour effectuer d’autres tâches comme le traçage du variant Omicron. Cela pourrait permettre à Québec de dégager des ressources médicales pour vacciner, a-t-on évoqué comme piste de solution pour maximiser l’effort de vaccination. Le variant Omicron représente maintenant 80 % des cas de COVID-19 au Québec. Il est donc « désormais dominant » dans la province, selon une analyse parue mardi de l’Institut national de santé publique (INSPQ).

Québec n’exclut pas une aide fédérale, la Croix-Rouge sollicitée

Au cabinet du premier ministre François Legault, on demeure prudents, avouant toutefois qu’il pourrait y avoir un intérêt envers les militaires canadiens pour la campagne de vaccination, un peu à l’image de ce qu’avait été leur contribution dans les CHSLD l’an dernier.

« Nous avons fait état de nos besoins au niveau de la vaccination lors de discussions avec nos homologues fédéraux, mais aucune demande formelle quant à l’obtention d’une éventuelle aide fédérale n’a été formulée jusqu’à présent, bien qu’on ne l’exclut pas », indique à ce sujet l’attachée de presse, Nadia Talbot.

Mi-avril 2020, 1100 militaires avaient été déployés dans une vingtaine de CHSLD du Québec. Leur mission devait initialement prendre fin le 12 juin, mais François Legault avait réclamé une prolongation afin de mener à bien sa campagne de recrutement de 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. La moitié des militaires, soit environ 500 d’entre eux, sont donc finalement demeurés dans les centres d’hébergement québécois pendant quelques semaines supplémentaires. Leur mission a duré près de trois mois.

Ils ont par la suite été progressivement remplacés par du personnel de la Croix-Rouge canadienne. En tout, les Forces armées canadiennes ont déployé du personnel dans 47 centres de soins de longue durée d’avril à juin 2020. La Croix-Rouge a pour sa part été présente dans 89 sites de juillet 2020 à la fin mars 2021.

L’organisme humanitaire a d’ailleurs confirmé mardi avoir récemment « reçu une demande » du gouvernement du Québec afin de soutenir la campagne de vaccination. Rien n’est toutefois officiel en vue d’une entente, précise un porte-parole, qui rappelle qu’une décision devrait être prise prochainement.

Une réalité différente

Contrairement aux Forces armées américaines qui participent aux efforts de vaccination aux États-Unis, les Forces armées canadiennes ne comptent pas de corps médical en tant que tel qui peut être déployé. Car le ministère de la Défense ne gère plus les hôpitaux pour les anciens combattants par exemple, comme c’était le cas pour l’ancien hôpital militaire de Sainte-Anne-de-Bellevue, près de Montréal. Le gouvernement fédéral a cédé cet établissement au Québec en 2016 et lui a versé des millions pour que les anciens combattants puissent continuer d’y recevoir des services.

Radio-Canada a rapporté mardi matin que le gouvernement du Québec a entrepris des démarches lundi afin d’obtenir l’aide des Forces armées canadiennes pour augmenter la cadence de la campagne de vaccination de la troisième dose. Selon des informations obtenues par La Presse, les discussions ont eu lieu entre les fonctionnaires des deux capitales.

Le ministre de la Sécurité publique aurait indiqué qu’il souhaite obtenir le plus grand nombre de militaires possible dans les plus brefs délais. Le protocole veut que le ministère fédéral de Sécurité publique envoie la requête au ministère de la Défense nationale afin que les Forces armées canadiennes puissent l’évaluer et déterminer les ressources qui sont disponibles.

Le scénario le plus probable permettrait d’envisager un déploiement de soldats dans les centres de vaccination au début de janvier. « Québec doit évaluer ses besoins adéquatement d’abord et avant tout », a tenu à souligner une source à Ottawa.

De son côté, le NPD a exhorté le gouvernement Trudeau a utilisé tous les outils à sa disposition, y compris les Forces armées canadiennes, pour accélérer la campagne de vaccination partout au pays.

« La population canadienne fait de son mieux pour suivre les conseils de santé publique en se faisant vacciner. Les gens attendent des heures dans le froid pour recevoir leur troisième dose ; ils font leur part. Pourtant, beaucoup de personnes ne sont pas en mesure d’obtenir leur dose de rappel en temps voulu. Le gouvernement libéral doit faire tout son possible pour s’assurer que les vaccins sont disponibles et administrés rapidement. La vie des Canadiennes et Canadiens en dépend », a fait valoir le député Don Davies, porte-parole du NPD en matière de Santé.

« Alors que le nombre de cas monte en flèche et que les hospitalisations augmentent, il n’y a pas de temps à perdre. Le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour fournir ces vaccins. Déployer les Forces armées canadiennes pour aider est une mesure de bon sens au milieu de cette crise de santé publique. »