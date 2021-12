COVID-19

« En guerre contre le virus »

Québec ordonne de nouvelles fermetures

Hausse des cas et des hospitalisations, vaccination « insuffisante » pour contrer la flambée, absentéisme dans le réseau de la santé : aux prises avec une situation épidémiologique « critique » et une transmission communautaire « fulgurante », Québec ordonne une série de nouvelles restrictions. Les cours seront suspendus au primaire et au secondaire dès mardi, pendant que les bars, les gyms, les casinos, les cinémas et les salles de spectacle devront fermer leurs portes.