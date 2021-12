Hausse des cas et des hospitalisations, vaccination « insuffisante » pour contrer la flambée, absentéisme dans le réseau de la santé : aux prises avec une situation épidémiologique « critique » et une transmission communautaire « fulgurante », Québec ordonne une série de nouvelles restrictions. Les cours seront suspendus au primaire et au secondaire dès mardi, pendant que les bars, les gyms, les casinos, les cinémas et les salles de spectacle devront fermer leurs portes.

« On est 8 millions au Québec. Et on est à la guerre. C’est la guerre en ce moment contre le virus. La situation épidémiologique est critique. […] La transmission communautaire est fulgurante », a déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d’une mêlée de presse tenue virtuellement, lundi après-midi.

Il a rappelé que les 4571 cas recensés lundi sont le plus haut nombre de cas jamais annoncé. « Et malheureusement, ça ne va pas en s’améliorant. Les hospitalisations sont en hausse, les soins intensifs aussi. Juste hier, 49 personnes sont entrées dans nos hôpitaux », s’est-il désolé.

Les écoles primaires et secondaires fermeront donc leurs portes dès lundi soir 17 h, et ce jusqu’au 10 janvier. Il en ira de même pour les centres de formation professionnelle. Toutes les activités parascolaires sont aussi annulées pour réduire le risque de transmission. Les services de garde des écoles primaires demeureront ouverts, notamment pour dépanner le personnel de la santé, tout comme les CPE. Les établissements où des campagnes de vaccination et la distribution de tests rapides étaient prévues devront aussi demeurer ouverts. Les milieux d’enseignement supérieur, soit les cégeps et les universités, pourront rester ouverts si les étudiants ont des examens ou des stages.

En outre, les écoles qui devaient ouvrir avant le 10 janvier prochain seront tenues d’offrir l’enseignement à distance après les Fêtes. Les enseignants concernés ne disposaient lundi que de quelques heures pour se préparer à cet enseignement en ligne et s’assurer que tous les élèves auront le nécessaire.

Quant aux rassemblements de Noël, ils demeurent pour l’instant à un maximum de 10 personnes, mais un nouveau changement n’est pas exclu.

On prend une journée à la fois. C’est tellement grave, ce qui est en train d’arriver. […] Vous avez le droit de rencontrer vos proches. Ça fait longtemps, mais il y a d’autres mesures en fonction de ce qu’on va apprendre ce soir qui pourraient changer. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

De nouvelles projections des hospitalisations devraient en effet être présentées au gouvernement Legault, lundi soir, et pourraient être rendues publiques prochainement. Ces modélisations devraient être déterminantes pour la suite. « Elles ne seront probablement pas encourageantes, étant donné la force avec laquelle le variant va frapper », a dit M. Dubé. « On le voit : la vaccination de la dose de rappel, à elle seule, même si elle offre une protection supplémentaire, ne sera pas suffisante à court terme », a-t-il ajouté, en affirmant que les restrictions étaient inévitables « avec la montée des cas, des hospitalisations, puis étant donné l’absentéisme de nos travailleurs de la santé et parce que la flambée des cas est incroyable ».

Le responsable de la vaccination, Daniel Paré, a dit vouloir « augmenter [la] capacité en matière de troisièmes doses », en fermant toutefois la porte à un nouvel élargissement de la campagne pour le moment. « Il faut aussi protéger nos travailleurs de la santé », a expliqué le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, en appelant à la vigilance quant aux comparaisons avec les autres provinces, en matière de troisième dose. « Notre objectif est beaucoup de protéger nos plus vulnérables », a-t-il renchéri.

En date du 20 décembre, plus de 300 000 personnes avaient pris rendez-vous sur Clic Santé, un record absolu pour la plateforme, dont environ 200 000 avaient 65 ans et plus. Cette catégorie peut prendre rendez-vous depuis lundi, en plus des éducatrices en services de garde à l’enfance, des premiers répondants et des proches aidants.

Bars fermés, télétravail obligatoire

Dès lundi 17 h, il y aura également une « fermeture complète des bars, des tavernes et des casinos ». Québec qualifie au passage d’« irresponsables » les « partys de la dernière chance » organisés dans les derniers jours dans certains établissements.

Les cinémas et les salles de spectacle doivent aussi fermer. Les restaurants, eux, ne pourront ouvrir leurs portes qu’entre 5 h et 22 h. « Le télétravail est maintenant obligatoire », a aussi confirmé M. Dubé, en indiquant que les prestations sportives – au niveau amateur ou professionnel – devront par ailleurs se tenir à huis clos. Les gyms devront aussi fermer, tout comme les spas, « à l’exception des soins personnels ».

Tous les évènements publics et activités intérieures seront suspendus, pendant que les lieux particuliers intérieurs, comme les arcades, les parcs d’attractions, les centres d’amusement et récréatifs, les parcs aquatiques ou les salons de quilles, doivent aussi fermer.

