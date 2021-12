Plusieurs pharmacies, comme ce Pharmaprix au coin des rues Jean-Talon et Christophe-Colomb, ont été prises d’assaut par des gens venus chercher une trousse de tests rapides.

« On les reçoit au compte-goutte »

Sites web hors service, pharmacies inondées d’appels, files interminables, plages horaire de rendez-vous déjà remplies, livraisons qui se font attendre… Un départ chancelant pour la course aux tests rapides débutée lundi matin, au grand dam de certains Québécois pressés de se procurer la trousse tant convoitée.

Mayssa Ferah La Presse

Matinée chaotique et étourdissant à la pharmacie Proxim au coin des rues Ontario et Saint-Hubert. Les employés déjà exténués peinent à discuter avec les clients. La sonnerie du téléphone retentit chaque deux minutes. « Ça n’arrête pas », s’exclame spontanément un employé.

La succursale n’a reçu aucun test rapide lundi matin, comme l’indiquent les multiples affiches placardées à l’entrée. Mais les gens appellent tout de même en quête de la trousse.

Avant d’annoncer l’arrivée des tests rapides en grande pompe, le gouvernement aurait dû attendre que le stock soit bel et bien arrivé dans la plupart des pharmacies, pense Étienne Munger. « Tout le monde assume qu’on le recevait aujourd’hui. Ça aurait été bien d’attendre au lieu de créer une cohue », soupire le gérant excédé.

D’ailleurs, le propriétaire de la pharmacie privilégie les patients qui ont déjà un dossier dans l’établissement, précise M. Munger. « On a déjà une liste de gens à appeler quand ce sera reçu. »

Plusieurs pharmacies procèdent de la même façon.

Résultat, ils sont plusieurs à repartir bredouille en cette matinée glaciale.

Devant une pharmacie Brunet quelques rues plus loin, il y avait une impression de déjà-vu. Un désordre similaire à celui observé au début de la campagne de dépistage, avec les cliniques bondées. « Ça me rappelle la désorganisation du début de pandémie. C’est toujours des annonces sans fiabilité sur le terrain », lâche Mustapha Ben. Il ressent de légers symptômes de la COVID-19 et voulait s’assurer de pouvoir passer les Fêtes en famille. Il retourne chez lui les mains vides sous le regard des employés navrés.

Dans un Jean Coutu de l’avenue du Mont-Royal, des trousses étaient disponibles… pour les chanceux qui ont obtenu un rendez-vous avant que le site web ne connaisse des difficultés.

« Il y a une erreur de serveur interne sur le réseau. S’il vous plait, réessayez dans quelques minutes », pouvait-on lire sur la page d’accueil du site des pharmacies Jean Coutu lundi matin.

« On a reçu des stocks très très limités. Ensuite on les reçoit au compte-goutte. C’est sûr qu’il y a des gens déçus », explique le gérant Éric Dagenais.

Attente démesurée

Marcel Leblanc se fraye un chemin dans l’allée d’une pharmacie Jean Coutu du boulevard Monk, entre les employés nerveux et les clients confus. L’homme de 84 ans est reparti bredouille. « Je ne comprends pas trop internet. Le site ne marchait pas. Je suis venu voir si je pouvais au moins donner mon nom pour qu’ils me rappellent, mais non. »

Les tests rapides permettent de détecter la COVID-19 en quelques minutes. Mais obtenir un rendez-vous pour s’en procurer, il faut prendre son mal en patience.

D’abord hors service lundi matin, le site web de Jean Coutu était finalement accessible en fin d’avant-midi. On affichait neuf heures d’attente pour pouvoir réserver une plage horaire.

Les usagers se sont également butés à une faille technique pour les sites internet des pharmacies Proxim et Uniprix.

Impossible de réserver une plage horaire dans une succursale Brunet lundi matin, constate-t-on sur site web de l’entreprise.

Plus de 800 000 trousses de tests doivent être distribuées dès lundi à travers la province dans près de 2000 pharmacies.

Pour recevoir sa trousse, chaque personne doit prendre un rendez-vous au préalable dans les pharmacies affiliées à Jean Coutu ou à Brunet, ainsi que certaines des pharmacies affiliées à Familiprix.

Pour ce qui est des pharmacies affiliées aux autres regroupements, dont Pharmaprix, Proxim, Uniprix, Accès pharma chez Walmart, pharmacies Grégoire Arakelian chez Costco et Horizon Santé, c’est plutôt une approche de premier arrivé, premier servi qui a été préconisée.

Le gouvernement fournit gratuitement aux Québécois âgés de 14 ans et plus une boîte de cinq tests rapides COVID-19 par mois.

« Les tests seront distribués au fur et à mesure qu’ils seront reçus dans les pharmacies. Les pharmacies participantes pourront donc distribuer des tests rapides jusqu’à épuisement des stocks. Elles seront réapprovisionnées en continu dans les prochaines semaines en fonction des arrivages du fédéral », a simplement assuré le porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Robert Maranda.

Il revient aux pharmacies d’assurer la distribution des tests et chaque propriétaire organisera la distribution selon sa réalité, ajoute-t-on.

Le site web Clic Santé, qui permet la prise de rendez-vous pour obtenir une vaccination contre la COVID-19, a également éprouvé des difficultés de fonctionnement lundi matin.