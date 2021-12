COVID-19

Écoles, bars, cinémas et gyms fermés

De nouvelles restrictions imposées par Québec

Devant une situation épidémiologique « critique » et une transmission communautaire « fulgurante », Québec donne un second coup de restrictions. Les cours seront suspendus au primaire et au secondaire dès mardi, pendant que les bars, les casinos, les cinémas et les salles de spectacle devront fermer leurs portes.