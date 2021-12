La forte tendance à la hausse de la COVID-19 se poursuit au Québec, alors que la province recense lundi un nouveau sommet de 4571 nouveaux et que le gouvernement Legault annonce de nouvelles restrictions à l’approche des Fêtes.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les 4571 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne à 3240. La tendance est ainsi en forte hausse de 93 % sur une semaine. La moyenne des décès – on en compte trois de plus lundi –, est de quatre par jour. La tendance est également en légère hausse sur une semaine.

Signe que le risque est encore bien présent malgré la vaccination, la hausse des cas chez les vaccinés atteint pas moins de 152 % sur une semaine, alors qu’elle se limite à 29 % chez les non-vaccinés. Ceux-ci sont toutefois toujours plus susceptibles de subir des complications après avoir contracté le virus : on recense une hausse de 67 % des hospitalisations chez les non-vaccinés, pendant que chez les vaccinés, c’est 45 %.

Il s’agit d’un nouveau sommet depuis le début de la crise : au sommet de la deuxième vague, le Québec avait frôlé la barre des 3000, sans toutefois jamais la dépasser. En fait, jamais le Québec n’avait surpassé la barre des 4000 infections depuis le début de la pandémie. Le précédent record avait été enregistré ce dimanche, avec 3846 nouveaux cas de COVID-19.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé a fait le point sur la situation de la pandémie en début d’après-midi. Il a annoncé que les bars, les casinos, les cinémas, les gyms et les salles de spectacle fermeraient dès 17 h lundi soir. Les écoles primaires et secondaires fermeront aussi leurs portes dès lundi soir, et ce jusqu’au 10 janvier prochain. Pour les écoles dont le retour était prévu avant cette date, l’enseignement se fera à distance.

En date de vendredi dernier, on comptait 1555 écoles primaires et secondaires avec au moins un cas actif de COVID-19, ce qui représente plus de la moitié de tous les établissements scolaires de la province. Au total, on compte plus de 7500 cas actifs dans les écoles, dont une majorité, soit tout près de 6200, se trouve dans le réseau public. Une cinquantaine d’écoles étaient déjà partiellement ou complètement fermées lundi, avant l’annonce des nouvelles restrictions.

Nouvelle hausse des hospitalisations

Dans le réseau de la santé, on observe lundi une hausse de 21 hospitalisations, qui se traduit par 49 nouvelles entrées et 28 sorties. Le Québec approche la barre des 400 hospitalisations ; 397 patients demeurent actuellement hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 82 se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse de trois personnes en 24 heures à ce chapitre. Les hospitalisations ont d’ailleurs augmenté de 48 % sur une semaine. Aux soins intensifs, la hausse est de 12 %.

Côté vaccination, la Santé publique a administré dimanche un peu plus de 45 060 doses supplémentaires de vaccin, auxquelles s’ajoutent 2224 vaccins donnés avant le 19 décembre qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les personnes vaccinées à l’extérieur de la province, ce sont 14,6 millions de doses qui ont jusqu’ici été données à des Québécois.

À ce jour, 52 % des 5 à 11 ans ont reçu leur première dose. Dans la population générale, 84,1 % des Québécois ont reçu au moins une dose et 78,4 % sont pleinement vaccinés.

Plus tôt cette semaine, samedi, les autorités ont réalisé 38 879 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. De nouvelles projections des hospitalisations doivent être présentées au gouvernement Legault dans la journée de lundi. Ces modélisations devraient être déterminantes pour la suite, ont indiqué des sources gouvernementales.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse