La bataille du Canada pour contenir le variant Omicron se poursuit lundi sur plusieurs fronts, avec trois provinces qui réintroduisent des restrictions de santé publique.

La Presse Canadienne

La Colombie-Britannique et le Québec plafonnent tous les deux la capacité des bars et des restaurants à 50 % de leur capacité, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador limite les bars à 50 % et les restaurants à 75 % avec la distanciation physique en vigueur.

La Colombie-Britannique limite également les rassemblements à l’intérieur d’une résidence à un maximum de 10 personnes.

L’Ontario, quant à elle, étend l’admissibilité au rappel du vaccin contre la COVID-19 à tous les adultes, à condition qu’au moins trois mois se soient écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose.

Cette province a introduit dimanche des restrictions de santé publique similaires aux deux autres, avec des limites de capacité et des heures réduites dans les restaurants et les bars.

Le Canada a signalé plusieurs milliers de nouveaux cas de COVID-19 au cours du week-end alors que le variant Omicron poursuivait sa propagation rapide.