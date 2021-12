PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« J’ai l’impression que cette année, les gens ont fait leur magasinage des Fêtes pas mal plus à l’avance que d’habitude. Je dirais que mes deux semaines les plus occupées ont été les deux premières de décembre », dit Patrick Bourassa, gérant de la boutique de chaussures Little Burgundy. Il ne croit pas que la capacité réduite à 22 personnes dans sa boutique dès lundi sera dérangeante. « On s’attendait peut-être à ce que la capacité [incite] les clients à se dépêcher ce week-end, ce qui n’est pas le cas. »