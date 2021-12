Le premier ministre François Legault appelle les Québécois à faire « une trêve de Noël » pour les « deux-trois prochaines semaines », en cessant « les attaques, sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours ». Il confie avoir eu une semaine difficile, après avoir annoncé de nouvelles mesures sanitaires.

Coralie Laplante La Presse

« Je peux vous le dire à vous, ma semaine au bureau a été assez dure », a écrit d’emblée le premier ministre sur sa page Facebook. Jeudi, le premier ministre a annoncé de nouvelles restrictions afin de freiner la propagation de la COVID-19, devant la menace du variant Omicron.

Samedi matin, il appelle les Québécois à se faire « un beau cadeau de Noël collectif ». « Faisons une trêve pour nous concentrer sur ce qu’on a à faire dans les prochaines semaines. Réduire nos contacts, aller chercher une troisième dose, tout faire pour soulager nos soignants et prendre soin les uns des autres », a affirmé M. Legault. Pour ce faire, le premier ministre invite les citoyens à « cesser les attaques, sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours ».

« Lors du point de presse de jeudi, j’ai dit que ce n’était pas un concours de popularité et qu’il fallait mettre l’orgueil de côté quand la santé des Québécois était en jeu. Je sais que j’ai déçu beaucoup de monde et vous pouvez être fâchés contre moi ou contre la situation, c’est normal. Sachez que ça ne me laisse pas indifférent », a indiqué François Legault, qui a annoncé que les rassemblements du temps des Fêtes devront réunir un maximum de 10 convives, et non 20, comme annoncé plus tôt.

Le premier ministre indique qu’il croyait que le variant Omicron allait davantage se propager en janvier, à la lumière des premières études effectuées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Toutefois, mardi, l’INSPQ a criblé près de 20 % de cas du nouveau variant, soit plus que prévu. Les experts de l’INESSS ont dévoilé au premier ministre mercredi différents scénarios en lien avec l’évolution de la situation dans les hôpitaux. « Et c’est là qu’on a vraiment réalisé la gravité de la situation », évoque François Legault.

Parmi une série de mesures, dès lundi, la danse et le karaoké seront interdits dans les bars. La capacité d’accueil des bars, des restaurants et des commerces sera aussi réduite à 50 %.