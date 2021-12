Québec rapporte 3631 nouveaux cas de COVID-19 samedi et deux décès supplémentaires. La Santé publique recense aussi une hausse importante de 35 hospitalisations.

Coralie Laplante La Presse

Les nouveaux cas rapportés samedi portent à 2521 la moyenne des nouveaux cas quotidiens calculée sur sept jours.

Davantage de cas ont été rapportés chez les personnes vaccinées. Parmi les nouvelles infections, 1189 ont été recensées chez des personnes non vaccinées, ou ayant reçu leur première dose depuis moins de 14 jours. Chez les doubles vaccinés, 2320 cas de COVID-19 ont été détectés, et 122 chez les personnes ayant reçu leur première dose depuis plus de 14 jours.

Les personnes non vaccinées risquent 2,2 fois plus d’être infectées par la COVID-19 que celles qui ont reçu deux doses de vaccin, et 15,1 fois plus d’être hospitalisées.

En date de samedi, 1322 éclosions sont actives dans la province.

La pression s’alourdit sur le système de santé, puisque 35 patients de plus sont hospitalisés en raison des suites de la COVID-19. Au total, 347 personnes sont hospitalisées, dont 74 se trouvent aux soins intensifs.

En date de vendredi, 83,8 % des Québécois avaient reçu au moins une dose et 78,3 % étaient adéquatement vaccinés. À cette date, 48,3 % des jeunes de 5 à 11 ans avaient reçu leur première dose.