PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Manon, Annick et Line, dans une grande famille, vont changer leurs plans pour le temps des Fêtes. « On veut protéger les plus vieux, dit Line. Nous aussi, on vieillit. On a des frères et des sœurs plus âgés ; ça fait quasiment deux ans qu’ils font attention. En tant que citoyens, il faut faire notre part. »