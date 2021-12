Dans la foulée de la propagation de la COVID-19 à Montréal, les cliniques de dépistage ont débordé vendredi de patients présentant des symptômes ou ayant été en contact avec des personnes testées positives au virus.

Lila Dussault La Presse

« Pour le moment, effectivement, on est très occupé, a confirmé d’emblée Jocelyne Boudreault, porte-parole du CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal. Tous nos rendez-vous sont pris [pour des tests de dépistage]. On est complet à l’Hôtel-Dieu et on a distribué 400 tests rapides à 400 personnes qui étaient symptomatiques. »

La situation est semblable du côté du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. « Nous notons actuellement des délais d’attente qui peuvent aller jusqu’à trois heures à certains moments de la journée selon le centre de dépistage », a détaillé par courriel Christian Merciari, conseiller en communication pour ce CIUSSS.

Selon les informations de La Presse, la clinique de dépistage du Stade olympique était complète en début d’après-midi vendredi. Sur la rue Chauveau, dans l’est de Montréal, la file d’attente des personnes attendant d’être dépistées s’étirait sur plus de 350 mètres. Les patients rencontrés sur place ont affirmé attendre depuis plus de deux heures et demie. Chacun d’eux avait eu un contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ou présentait des symptômes.