Parmi les scénarios qui circulaient jeudi au sein du gouvernement, on songe à prolonger le congé scolaire des Fêtes.

Un congé scolaire prolongé et une capacité réduite dans les commerces évoqués

(Québec et Montréal) Québec envisage de prolonger le congé scolaire des Fêtes et de réduire la capacité des commerces et des salles de spectacle, selon des scénarios qui circulent au gouvernement. Des mesures pourraient aussi toucher les restaurants. La limite de 20 convives pour les rassemblements de Noël pourrait aussi être revue à la baisse.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Fanny Lévesque La Presse

Tommy Chouinard La Presse

François Legault doit annoncer jeudi soir des « mesures importantes » au vu de la « situation critique » devant la hausse des cas de COVID-19, qui se poursuit au Québec. La province rapporte jeudi 2736 nouveaux cas.

« La situation est critique. Je tiendrai une conférence de presse, ce soir à 18 h, pour annoncer des mesures importantes en raison de l’augmentation des cas de COVID et du nouveau variant Omicron », a tweeté le premier ministre en fin d’avant-midi, alors que plusieurs médias confirmaient qu’une conférence de presse était en vue.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, seront également présents.

Parmi les scénarios qui circulaient jeudi midi au sein du gouvernement, on songe à prolonger le congé scolaire des Fêtes. Il serait aussi question de réduire la capacité des commerces et des salles de spectacle. La possibilité de réduire les heures d’ouverture est aussi sur la table, selon nos informations. Québec envisage également l’imposition de mesures dans les restaurants, a-t-on appris.

Des rencontres se tiennent dans les hautes sphères du gouvernement jeudi afin de déterminer quelle sera la réponse du Québec à la hausse rapide des cas de la COVID-19 et la menace du variant Omicron.

Mercredi, le premier ministre a indiqué qu’il ne fermait plus la porte à une révision des consignes sanitaires pour les Fêtes, si les projections sur le plan des hospitalisations devaient s’assombrir. Selon les informations, la possibilité de réduire la limite fixée à 20 pour un rassemblement est sur la table, mais on pourrait le permettre s’il s’agit d’une seule grande famille.

Mercredi, François Legault à son arrivée au conseil des ministres a évoqué un scénario similaire : « Maintenant, est-ce qu’on laissera ne serait-ce que pour la santé mentale quelques jours aux Québécois pour quand [on est une] plus grosse famille de se voir, c’est ça qu’on est en train de regarder. On le regarde du matin au soir », a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que la consigne permettant de se réunir jusqu’à 20 personnes vaccinées dans un domicile privé à compter du 23 décembre n’a pas d’échéance parce que Québec espérait la maintenir en place après la période des Fêtes.

Bilan toujours à la hausse

En somme, les 2736 nouveaux cas rapportés jeudi portent à 2035 la moyenne quotidienne. La tendance est ainsi en hausse de 47 % sur une semaine. Le total recensé jeudi se rapproche d’ailleurs du sommet observé au début du mois de janvier dernier, avec 2880 cas. Les cinq décès supplémentaires, eux, portent la moyenne quotidienne à quatre. La tendance des décès est ainsi en hausse par rapport à la semaine dernière.

Dans le réseau de la santé québécois, on observe jeudi une baisse de quatre hospitalisations, qui se traduit concrètement par 34 nouvelles entrées et 38 sorties. À l’heure actuelle, 305 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 63 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de dix personnes en 24 heures sur ce plan.

Le rythme de la vaccination continue toutefois de s’accélérer. Mercredi, les autorités ont administré pas moins de 52 143 doses supplémentaires, auxquelles s’ajoutent tout près de 2430 vaccins donnés avant le 15 décembre qui n’avaient pas encore été comptabilisés. En incluant les usagers vaccinés à l’extérieur de la province, ce sont donc près de 14,4 millions de doses qui ont été données à des Québécois jusqu’ici.

À ce jour, 46,7 % des jeunes de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose, pendant que 6,4 % d’entre eux ont déjà leur rendez-vous. Dans la population générale, 83,6 % des Québécois ont reçu une dose et 78,3 % sont adéquatement vaccinés. Par ailleurs, 5,8 % des Québécois ont reçu trois doses.

Mardi, la Santé publique a de son côté réalisé 45 375 tests de dépistage, un chiffre relativement plus élevé que la moyenne hebdomadaire.

Mardi, le ministre Christian Dubé avait demandé aux employeurs de privilégier le télétravail jusqu’à nouvel ordre. Le gouvernement Trudeau, lui, recommande depuis mercredi aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger. Ottawa dit vouloir à tout prix éviter qu’une résurgence de cas de COVID-19 ne surcharge le système de santé un peu partout au pays.

Avec Pierre-André Normandin