COVID-19

Troisième dose pour les adultes

L’Ontario va de l’avant, Québec attend

Devant la progression fulgurante du variant Omicron, l’Ontario permettra à tous les adultes de prendre rendez-vous pour une troisième dose de vaccin à peine trois mois après la deuxième dès lundi. Malgré les pressions d’Ottawa sur l’ensemble des provinces, le Québec, lui, s’en tient pour l’instant à l’élargissement, annoncé mardi, aux personnes de 60 ans et plus à compter de janvier. Une troisième dose devrait pourtant être administrée à tous le plus vite possible, estime un expert.