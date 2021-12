Rassemblements de Noël à dix personnes maximum, capacité réduite à 50 % dans les commerces, interdiction de la danse et du karaoké ; pour « gagner la bataille » contre la COVID-19 et le variant Omicron, Québec ordonne une série de nouvelles restrictions. La hausse des cas devrait atteindre des nouveaux sommets dans les prochains jours, alors qu’on rapporte environ 3700 cas pour ce jeudi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je n’ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer. Malheureusement, au cours derniers jours, on a vu une explosion du nombre de cas », a lancé d’emblée le premier ministre François Legault, d’un air solennel, en conférence de presse jeudi. « Je sais que les Québécois sont tannés, mais tout le monde a un rôle à jouer si on veut gagner la bataille », a-t-il enchaîné.

Dès lundi, tous les commerces devront réduire leur capacité à 50 % du maximum, jusqu’à une limite de 250 personnes. Il en ira de même pour les bars, les restaurants, les salles de spectacles, les amphithéâtres ou encore les lieux de culte. Dans ces derniers, le passeport vaccinal sera aussi dorénavant appliqué. Établies comme des activités à haut risque, la danse et le karaoké seront dorénavant interdits.

Il ne sera finalement pas possible de se rassembler jusqu’à 20 personnes autour de la dinde à Noël. Ce sera plutôt un maximum de dix, comme c’était déjà le cas. Et le gouvernement recommande de ne tenir qu’un seul « party ». « Si vous voulez faire une soirée de Noel, faites-en une. Mais ne faites pas dix soirées de dix personnes », a imploré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Si j’avais su aujourd’hui qu’on annoncerait ça, peut-être que je ne l’aurais pas fait », a reconnu le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, au sujet des rassemblements. « Mais c’était un risque calculé, acceptable », s’est-il justifié.

Dès le premier point de presse, j’avais dit que ce que je dirais aujourd’hui allait peut-être changer demain. Je savais qu’on faisait face à une bête qui allait nous amener d’énormes surprises. Le Dr Horacio Arruda

L’école reste ouverte

Québec fait toutefois le choix de ne pas fermer les écoles. Dans le réseau primaire, les cours pourront reprendre en personne à la date prévue, mais au secondaire, la première semaine de cours – entre le 3 et le 10 janvier – devra être en virtuel. Ce sera la même chose pour les cégeps et les universités, le cas échéant. Le masque sera à nouveau obligatoire à tous les niveaux scolaires.

« Pour ce qui est des activités extérieures et les sports, on laisse ça ouvert », a aussi révélé François Legault, en mentionnant que les tournois et les compétitions seront toutefois également interdites à partir de lundi.

N’excluant pas un nouveau confinement, il s’est toutefois défendu à maintes reprises de n’avoir pas été assez prudent. « Ça monte, ça descend, et il faut suivre ça chaque jour et agir en conséquence. Il ne faut pas avoir peur. On n’est pas là par orgueil, en voulant s’assurer que ce qu’on dit il y a une semaine soit encore vrai aujourd’hui. On regarde froidement les données. Quand ça va bien, il faut donner un peu d’espoir et quand ça va mal, il faut le dire », a-t-il martelé.

La clé, soutiennent les autorités, sera de limiter « au maximum » la hausse des hospitalisations. Selon nos informations, ces scénarios officiels projetteraient des hôpitaux pleins aussitôt que le 27 décembre. Le Québec pourrait aussi manquer de ventilateurs d’ici la fin de l’année si un coup de barre n’est pas donné rapidement. « Pour le moment », Christian Dubé ne prévoit toutefois pas de délestage dans le réseau.

À l’interne, les autorités auraient constaté que deux doses de vaccin ne font presque rien contre Omicron qui, bien que moins virulent, est bien plus contagieux. On ne pourrait ainsi plus parler de « protection immunitaire collective », tel que l’aurait souligné la santé publique au gouvernement.

Un intervalle réduit

Québec ordonne par ailleurs la réduction de l’intervalle entre la deuxième et la troisième dose à un minimum de trois mois ; il était jusqu’ici de six mois. « Forts de ça, c’est sûr qu’on va ajuster notre calendrier. Des rendez-vous additionnels vont être disponibles », a assuré Christian Dubé, en confirmant que 1500 personnes ont déjà offert de se mobiliser via la plateforme Je contribue.

Ainsi, dès lundi le 20 décembre, les Québécois de 65 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous. Et à compter de lundi le 27 décembre, ce sera le tour des 60 ans et plus. Il se peut aussi que la vaccination soit plus rapide dans certaines régions. Le gouvernement espère vacciner 100 000 personnes par jour.

Dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA), où 99 % des résidants ont déjà leurs doses de rappel, tous les visiteurs et les proche-aidants devront désormais présenter un passeport vaccinal, par mesure préventive. « On va aussi y rendre nos tests rapides disponibles », a promis M. Dubé, sans toutefois s’avancer sur un échéancier. « Il faut porter le masque, il faut faire attention. La distanciation, particulièrement dans les aires communes, faites attention. Même si vous avez votre troisième dose, le virus circule », a-t-il lancé à l’endroit des usagers de ces résidences.

Bien que les nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur lundi, Québec évaluera néanmoins le risque de maintenir les spectacles prévus cette fin de semaine. Des analyses seront aussi menées afin de déterminer si une troisième dose sera nécessaire pour obtenir le passeport vaccinal.

Avec Denis Lessard, La Presse