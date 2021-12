Dans une lettre transmise aux parents et relayée à La Presse, la Direction régionale de santé publique de Montréal déclare qu’au cours de la dernière semaine, « plusieurs membres du personnel et élèves » ont reçu un résultat positif de COVID-19, notamment au nouveau variant.

Le variant Omicron force la fermeture d’une deuxième école primaire à Montréal.

Léa Carrier La Presse

Aux prises avec une éclosion du variant Omicron, l’école Saint-Geneviève Sud, à LaSalle, sera fermée jusqu’au 24 décembre inclusivement.

« Soyez assurés que la direction de votre école collabore étroitement avec la Direction régionale de santé publique de Montréal afin de limiter la transmission du virus au sein de l’établissement scolaire et de maintenir le milieu sécuritaire pour tous », lit-on.

Afin d’enrayer l’éclosion, l’ensemble du personnel et tous les élèves sont intimés de passer un premier dépistage préventif dès le 16 décembre, et un second le 22 décembre 2021. « Ces deux dépistages sont des plus importants dans le contexte épidémiologique actuel dans le milieu », souligne-t-on.

Mardi soir, l’école des Coquelicots, également du Centre de Service scolaire Marguerite-Bourgeoys, a déclaré qu’elle fermerait ses portes jusqu’au 24 décembre en raison d’une éclosion du variant omicron.