PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Annie Lavoie

Annie Lavoie a terminé sa journée avec une étrange impression de déjà-vu. Comme si on retournait une année en arrière, alors qu’on annonçait une nouvelle restriction sanitaire après l’autre, à la veille de Noël. Devrait-elle revoir ses plans pour les Fêtes ? « On n’est pas encore sûrs si on va [faire un rassemblement], surtout avec les grands-parents. On attend de voir comment ça se passe, un jour à la fois », dit-elle. Et pour ce qui est du télétravail, Mme Lavoie se dit « déçue » de l’annonce, elle qui se décrit comme une personne sociable, qui carbure aux interactions.