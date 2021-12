Le Québec a rapporté dimanche 1753 nouveaux cas de COVID-19 et un décès. Les hospitalisations sont en hausse.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense 1753 nouveaux cas de COVID-19. Les nouvelles infections rapportées dimanche portent la moyenne quotidienne à 1621.

Les plus récentes données dans la province font état d’un nouveau décès.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 262 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 11 de plus que la veille. On compte désormais 68 personnes aux soins intensifs, une augmentation de cinq.

Le nombre de tests réalisés le 11 décembre s’est élevé à 38 153. Le taux de positivité est à 4,9 %, ce qui frôle le seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Regain de la vaccination

Le ministère de la Santé indique que 15 000 injections supplémentaires ont été administrées chez les 5 à 11 ans et 6841 troisièmes doses ont été administrées chez des personnes de 70 ans et plus.

À ce jour, un peu plus de 263 000 jeunes de 5 à 11 ans ont eu leur première dose, soit 40 % de ce groupe d’âge.

Jusqu’à présent, 87 % de la population âgée de 5 ans et plus a reçu sa première dose, 81 %, sa deuxième et 5 %, sa troisième.