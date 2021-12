La forte hausse des cas de COVID-19 se poursuit au Québec, alors que la province rapporte jeudi 1807 nouvelles infections. Il s’agit d’un sommet depuis la mi-janvier, soit le sommet de la deuxième vague. On rapporte aussi une hausse de 13 hospitalisations.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Tommy Chouinard La Presse

Ces informations ont été confirmées à La Presse par des sources gouvernementales dès le début de journée, deux heures avant la publication du traditionnel bilan, qui doit être dévoilé à 11 h.

Ainsi, ces 1807 cas portent ainsi la moyenne quotidienne à 1389. La tendance est à la hausse de 40 % sur une période d’une semaine. Le total de cas rapporté jeudi dépasse par ailleurs le sommet observé lors de la troisième vague, le printemps dernier, qui était de 1754 cas.

Dans le réseau québécois, on observe une hausse de 13 hospitalisations en 24 heures, soit 35 nouvelles entrées et 22 sorties. À l’heure actuelle, 255 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19.

Le Québec rapporte également un décès supplémentaire, pour un total de 11 597 depuis le début de la pandémie. La tendance des décès sur une semaine demeure à la stabilité.

Selon les autorités, les cas proviendraient en majorité de non-vaccinés ou d’enfants de 5 à 11 ans qui n’ont pas encore été vaccinés dans la foulée de la campagne chez les jeunes.

Le tout survient alors que le gouvernement Legault a annoncé jeudi matin qu’il distribuera des tests rapides dans toutes les écoles primaires de la province, en commençant par les régions où les cas de COVID-19 sont les plus nombreux. À l’approche des Fêtes, chaque élève en recevra cinq.

L’augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations se trouve « à l’intérieur des prévisions » du gouvernement et ne remet « pas du tout » en question les assouplissements annoncés quant aux rassemblements à la maison à compter du 23 décembre, a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

« Sur la hausse des cas, rappelez-vous, on vous a dit depuis le début, je l’ai dit souvent, il faut apprendre à vivre avec le virus. On a dit plus tôt cette semaine que les prévisions qu’on avait, c’est qu’il allait y avoir une augmentation des cas », a-t-il dit.

« Les cas aujourd’hui, comme dans les derniers jours, sont principalement chez les enfants et les parents de ces enfants-là. La bonne nouvelle, c’est ce que sont les enfants qu’on vaccine en ce moment. Ça va finir par avoir un effet. Et le reste des personnes infectées, ce sont souvent des gens qui n’ont pas eu leur troisième dose. Il faut aller la chercher le plus rapidement possible. »

Il a ajouté qu’« on pourrait avoir 3000 cas » mais que « l’important, c’est de regarder les hospitalisations ». Trente-cinq personnes atteintes de la COVID-19 sont entrées à l’hôpital, alors que 22 patients en sont sortis, a-t-il souligné. « Ça, on aime moins ça, parce qu’il y a une dizaine de personnes de plus encore à l’hôpital. »

« On roulait la semaine passée à 175 entrées par semaine, donc une vingtaine de cas dans les hôpitaux tous les jours, là on est à 35. Est-ce que c’est juste une mauvaise journée ? Vous allez voir qu’on est à l’intérieur des prévisions » en consultant le rapport de l’INESSS attendu jeudi, a soutenu Christian Dubé.