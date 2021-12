(Québec) Le gouvernement Legault a mis fin au suspense entourant les festivités de Noël en confirmant mardi que les rassemblements privés de 20 personnes seront autorisés à compter du 23 décembre. Québec élargit aussi l’administration de la dose de rappel aux 60 ans et plus.

Fanny Lévesque La Presse

« On vous a assez fait languir », a lancé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en marge d’une annonce sur l’administration de la troisième dose. Le gouvernement a finalement dévoilé le seul assouplissement pour la période des Fêtes : la possibilité de se réunir jusqu’à 20 personnes vaccinées à la maison. Cet allègement entre en vigueur à compter du 23 décembre et n’a pas d’échéance à ce stade.

« Aujourd’hui, je me sens plus rassuré », a fait valoir le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui a présenté mardi ses recommandations au gouvernement Legault. Le Dr Arruda avait indiqué qu’il fournirait ses indications dans la semaine du 6 décembre. Selon les informations qui circulaient encore lundi soir, il n’était pas question de présenter le scénario des Fêtes, mardi.

Les rassemblements de 20 personnes doivent réunir que des personnes vaccinées, a précisé le Dr Arruda. Le ministre de la Santé dit se fier à la bonne foi des Québécois pour appliquer les consignes. « On n’est pas dans un mode de coercition », a souligné M. Dubé. Le Dr Arruda ne recommande pas d’inclure des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées lors de ces rassemblements.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La limite pour les rassemblements extérieurs demeure la même alors que l’assouplissement pour les résidences privées est le seul prévu pour les Fêtes.

Pour l’heure, la limite à l’intérieur est fixée à 10 personnes.

Québec appuie sa décision sur la faible circulation – à ce stade – du variant Omicron et les projections des hospitalisations qui sont stables, malgré la hausse de cas quotidiens. Le criblage effectué sur environ 900 échantillons le 30 novembre dernier n’a permis de détecter aucun nouveau cas du variant Omicron. Quelques échantillons sont néanmoins sous investigation, a confirmé M. Dubé.

Élargissement de la troisième dose

Québec a également annoncé l’élargissement de la dose de rappel aux personnes de 60 ans et plus. Ce groupe pourra être vacciné à compter de janvier seulement. Les travailleurs de la santé, les personnes souffrant de maladie chronique et les habitants de certaines régions isolées comme le Nunavik pourront recevoir dès maintenant une dose de rappel en se présentant en clinique de vaccination.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’administration de la dose de rappel dans les milieux de vie pour aînés et pour les 70 ans et plus se poursuit également, tout comme la vaccination de 5 à 11 ans. Au dernier bilan, quelque 200 000 enfants ont été vaccinés et 100 000 autres sont en attente de leur rendez-vous. C’est environ 43 % de ce groupe, s’est réjoui mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La semaine dernière, le Comité consultatif national de l’immunisation a donné le feu vert à l’administration d’une troisième dose des vaccins de Pfizer et Moderna à tous les adultes canadiens et particulièrement aux 50 ans et plus. L’organisme a fixé à six mois le délai minimal nécessaire depuis la dernière injection.

Au Québec, le Comité sur l’immunisation du Québec a présenté son avis. Selon le Dr Arruda, il n’est pas nécessaire d’élargir la troisième dose au groupe des 50 ans et plus parce qu’il n’y a pas de signe que la protection diminue dans le temps. « Si jamais, on démontrait que les 50-59 ans sont moins protégés, on va les ajouter plus rapidement », a fait valoir le Dr Arruda.