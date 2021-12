COVID-19

« Un beau Noël » si la situation se maintient, dit Legault

(Québec) Le premier ministre François Legault paraît plus optimiste que son ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, quant à l’évolution de la pandémie de COVID-19. « Si ça reste dans ces niveaux-là », 1200 cas et 239 hospitalisations, « on va être capable d’avoir un beau Noël et un beau jour de l’An » selon lui.