Un plan de table à 25 convives ? Si le scénario qu’a fait miroiter le premier ministre François Legault divise les lecteurs, ils sont en revanche très nombreux à ne pas vouloir d’invités ayant refusé le vaccin. Plusieurs aimeraient avoir accès à des tests de dépistage rapides, et certains seraient plus rassurés avec une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Voici un échantillon des commentaires reçus, qui ont été condensés.

Étant une maman, une mamie et même une toute nouvelle arrière-grand-mamie, mon vœu le plus cher serait que la Santé publique autorise de 20 à 25 personnes afin que les enfants, les conjoints et les petits-enfants soient tous réunis autour d’une même tablée. Cependant, tous devront montrer leur passeport vaccinal (j’ai l’application VaxiCode Verif).

Vingt-cinq, c’est exactement le nombre nécessaire pour que mes parents (autour de 90 ans) puissent voir leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. On est tous vaccinés, sauf ceux de moins de 5 ans. On a réservé une salle de 100 personnes pour avoir de l’espace et les consignes seront respectées lors du dîner. Bien plus sécuritaire que d’aller danser avec une gang d’inconnus.

On se verra par petits groupes. Et surtout, ma belle-maman pourra sortir de sa résidence pour aînés. Le gouvernement ne devrait pas toucher à ça… pour rien au monde !

On a eu tout le temps de se faire vacciner et aucune excuse ne peut être donnée pour ne pas l’être. On veut faire la fête, bien d’accord, mais on est en guerre contre un ennemi invisible et sournois, faut pas jouer avec le feu.

Nous serons six avec un enfant de 4 ans qui aura quitté le CPE depuis le 13 décembre. Aucune tolérance pour les non-vaccinés, ainsi que ceux qui trichent sur le port du masque et la distanciation. On est mieux de faire plus de prévention que moins.

Il est plus que temps que notre gouvernement cesse de nous materner. Les tests rapides devraient être disponibles afin que nous puissions par nous-mêmes vérifier si nous avons été contaminés et pouvoir prendre les mesures qui s’imposent le plus rapidement possible quand c’est le cas.

Plus de dix à la maison, c’est déjà permis

Bien que le chiffre de dix personnes soit souvent cité comme limite aux rassemblements intérieurs à domicile, les règles de la Santé publique permettent déjà d’être plus nombreux, pourvu que les convives ne proviennent pas de plus de trois adresses différentes. Par exemple, dix-huit convives issus de trois foyers de six personnes chacun ont le droit de se réunir sous le même toit. « Le nombre de personnes qui peuvent demeurer à une seule et même adresse est la limite », a confirmé une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Marie-Claude Lacasse, par courriel.

Le seuil maximum de 10 personnes s’applique plutôt aux rassemblements de convives provenant de quatre adresses différentes ou plus. « Vous organisez un souper d’amis avec quatre couples et deux personnes seules : c’est OK (six adresses). Même chose pour un souper à la maison avec des collègues de bureau, par exemple (10 personnes de 10 adresses différentes) », illustre Mme Lacasse.

La formulation de la mesure, qui préconise, à l’intérieur des domiciles privés, un « maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de trois résidences », peut prêter à confusion, tout comme la mention fréquente du chiffre 10 par les élus.

« On rappelle que les rassemblements intérieurs privés sont toujours limités à 10 personnes », a notamment écrit le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter dimanche dernier.