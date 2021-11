Depuis vendredi, les ressortissants étrangers qui ont visité l’Afrique du Sud, l’Eswatini, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et la Namibie au cours des deux dernières semaines ne peuvent plus rentrer au Canada.

Le Nigéria, le Malawi et l’Égypte ajoutés à la liste des pays visés

(Ottawa ) Le gouvernement fédéral ajoutera le Nigéria, le Malawi et l’Égypte à la liste des sept pays déjà visés par des mesures frontalières renforcées à la suite de la découverte d’un nouveau variant, l’Omicron, la semaine dernière, en Afrique du Sud.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Ainsi, les ressortissants étrangers qui ont voyagé dans ces trois pays au cours des 14 derniers jours ne seront plus autorisés à entrer au Canada, selon de nouvelles mesures qui seront annoncées par le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, mardi, a appris La Presse.

Ces mesures ont été annoncées vendredi dernier. Elles prévoient que tous voyageurs qui sont arrivés au Canada en provenance de ces pays au cours des deux dernières semaines, qu’ils soient canadiens ou étrangers, doivent s’isoler et subir un test de COVID-19. Ils seront tenus d’attendre le résultat négatif de ce test avant de sortir de leur période d’isolement.

Dans le cas des Canadiens et des résidents permanents qui reviennent au Canada, ils doivent se faire tester au moment de leur arrivée à la frontière canadienne et attendre le résultat de leur test afin de démontrer qu’il est négatif. Ils doivent ensuite se soumettre à une quarantaine de deux semaines et se faire tester une nouvelle fois au huitième jour.

Le ministère des Affaires étrangères a émis un avis pour décourager fortement tous les Canadiens de voyager dans cette région du globe. Enfin, les Canadiens qui reviennent au pays après avoir séjourné dans le sud de l’Afrique doivent se faire tester au moment de leur dernière escale avant de rentrer au pays.

Selon nos informations, le ministre Duclos pourrait également annoncer de nouvelles mesures à la frontière afin de freiner la propagation de ce nouveau variant, jugé préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. L’une des options à l’étude serait d’imposer un test obligatoire à l’arrivée au Canada à tous les voyageurs, y compris les Canadiens, qu’ils arrivent par voie aérienne ou terrestre.

Le cabinet fédéral devait évaluer ces options mardi matin. Une annonce pourrait être faite plus tard mardi en journée.

Avant le début de la réunion, le ministre Duclos s’est montré prudent étant donné que les experts sont toujours en train d’évaluer le nouveau variant.

« Ce qu’il faut faire, c’est d’en apprendre davantage sur le variant et sur tous les impacts possibles de ce variant sur à la fois la transmission, l’infection et le rôle des vaccins dans tout ce contexte », a-t-il affirmé aux journalistes.