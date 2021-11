PHOTO MERCK & CO INC, VIA ARCHIVES REUTERS

Le médicament antiviral molnupiravir, de la pharmaceutique américaine Merck, représente une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie, en permettant de diminuer les formes graves de la maladie à l’aide de simples comprimés pris rapidement après l’apparition des symptômes en cas d’infection.