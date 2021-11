Les deux premiers cas du nouveau variant du coronavirus Omicron, qui ont été confirmés à Ottawa dimanche, sont arrivés au Canada par Montréal, ont confirmé lundi les autorités sanitaires. La mairesse Valérie Plante se dit très préoccupée par la situation.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, qui a confirmé la nouvelle lors d’une conférence de presse tenue en début de journée lundi. Il a soutenu que les deux personnes déclarées positives au nouveau variant « sont arrivées à Montréal » et que « le test initial a été fait à Montréal ».

« Nous avons reçu les résultats par le biais d’un partenariat avec la province de Québec, le laboratoire national de microbiologie et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) », a-t-il détaillé, en n’excluant pas que d’autres cas d’infection soient recensés dans les prochains jours, comme le prédisent la plupart des experts à l’heure actuelle.

D’autres cas sont en effet présentement sous enquête. « Je ne serais pas surpris si nous en trouvions plus en Ontario, car nous avons un système de surveillance très robuste, et une grande capacité de tests », a d’ailleurs remarqué le Dr Moore, en assurant que tous les cas du variant seront surveillés de près. « J’ai une grande confiance en nos ressources », a-t-il aussi réitéré.

Tous deux résidants d’Ottawa, les personnes déclarées positives sont présentement en isolement à Ottawa. Dimanche, les autorités avaient confirmé que ces deux cas ont été signalés « chez des personnes ayant récemment voyagé en provenance du Nigeria ». « Santé publique Ottawa procède à la gestion des cas et des contacts, et les patients sont en isolement », avaient alors soutenu Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé, ainsi que le Dr Moore.

Plante surveille la situation

En conférence de presse à l’hôtel de ville, la mairesse de Montréal Valérie Plante s’est montrée inquiète en raison de la situation. « C’est très préoccupant. Je pense qu’en quittant la salle aujourd’hui, je vais être en conversation avec la Dre Mylène Drouin [la directrice régionale de la Santé publique de Montréal] pour voir ce qui en est », a-t-elle soulevé devant les journalistes.

Comme on l’a fait lors de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième vague, on va agir avec prudence, en faisant ce qui est nécessaire pour protéger la population. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Dimanche, le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, avait lui aussi dit « s’attendre à ce que d’autres cas de ce variant soient découverts au Canada ».

Rappelons que de son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné la souche B.1.1.529 (Omicron) comme un variant préoccupant. Ce variant possède un grand nombre de mutations et a été signalé pour la première fois à l’OMS par l’Afrique du Sud le 24 novembre.

Avec Philippe Teisceira-Lessard