Au moment où le Québec rapporte lundi 756 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires, les chiffres montrent qu’environ 70 000 jeunes de 5 à 11 ans ont déjà reçu leur première dose, ce qui signifie qu’un enfant sur dix a déjà été partiellement vacciné.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Malgré un total qui est plus bas que la veille, la tendance à la hausse des nouvelles infections se poursuit dans la province. Les 756 nouveaux cas portent en effet la moyenne quotidienne à 903. La tendance est ainsi en hausse de 29 % sur une semaine.

Avec deux décès supplémentaires, la moyenne des décès se maintient à deux, une tendance qui demeure stable sur une semaine. On compte actuellement 22 personnes de plus qui sont hospitalisées par rapport à la semaine dernière, ce qui représente une hausse de 11 %.

Dans le réseau de la santé québécois, on observe une hausse de 10 hospitalisations, soit 22 nouvelles entrées et 12 sorties en plus. Jusqu’ici, 226 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 45 se trouvent toujours aux soins intensifs, une baisse de trois cas sur ce plan dans les 24 dernières heures.

Les non-vaccinés continuent de représenter la majorité des nouveaux cas. Ceux-ci rapportent en moyenne 518 cas par jour, contre 347 pour les personnes adéquatement vaccinées. Le taux d’infection est ainsi de 298 par million de non-vaccinés contre 53 par million de personnes ayant reçu leurs deux doses. Les non-vaccinés sont nettement plus à risque d’hospitalisation s’ils attrapent la maladie. Ceux-ci affichent un taux de 5,8 admissions par jour par million de personnes, contre 1,5 chez les personnes adéquatement vaccinées.

Regain pour la vaccination

Côté vaccination, un peu plus de 22 000 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de dimanche, auxquelles s’ajoutent 550 vaccins donnés avant le 28 novembre qui n’avaient pas encore été comptabilisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La vitesse de la campagne s’accélère depuis quelques jours déjà, en raison de la prise de rendez-vous chez les 5-11 ans. En incluant les citoyens vaccinés à l’extérieur de la province, ce sont plus de 13,8 millions de doses qui ont été données à des Québécois depuis le début de la pandémie.

Fait important : jusqu’ici, environ 70 000 jeunes de 5 à 11 ans ont déjà reçu leur première dose. Ainsi, cinq jours à peine après leur admissibilité, 10,6 % des enfants de ce groupe d’âge ont été vaccinés. Ces jeunes doivent recevoir leur deuxième dose à partir de la fin janvier, après un intervalle de huit semaines. Un tiers des 5-11 ans ont soit pris rendez-vous, soit obtenu une première dose, a aussi confirmé lundi le ministre de la Santé, Christian Dubé, en remerciant la population.

Plus globalement, le début de la vaccination des 5 à 11 ans a aussi permis de faire bouger le curseur de la couverture vaccinale. Ainsi, 80,7 % des Québécois ont reçu au moins une dose. Au total, 77,9 % de la population est adéquatement vaccinée présentement.

Les jeunes connaissent une forte flambée de cas. En fait, l’essentiel de la hausse observée au Québec se concentre chez les plus jeunes, ainsi que leurs parents. Les moins de 10 ans rapportent en moyenne 238 nouveaux cas par jour, en hausse de 36 % sur une semaine. Les 10 à 19 ans, eux, rapportent 160 nouveaux cas par jour. On note aussi une forte hausse chez la génération de leurs parents, soit les 30 à 49 ans. La hausse des hospitalisations semble toutefois alimentée par les 60 à 79 ans.

Samedi, les autorités ont réalisé 23 013 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

À 13 h lundi, le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, doivent faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec.

Ils devraient notamment revenir sur le cas du variant Omicron, alors que les deux premiers cas du nouveau variant qui ont été confirmés à Ottawa dimanche, sont arrivés au Canada par Montréal, selon ce qu’ont confirmé lundi les autorités sanitaires. Un cas soupçonné a aussi été détecté au Québec.