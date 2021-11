Le Québec a rapporté dimanche 875 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès. Les hospitalisations sont en hausse.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les 875 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 894. La tendance est ainsi à la hausse de 32 % sur une semaine.

Les non-vaccinés continuent à représenter la majorité des nouveaux cas. Ceux-ci représentent en moyenne 515 nouveaux cas par jour, contre 339 pour les non-vaccinés. Le taux d’infection est ainsi de 296 nouveaux cas par million de non-vaccinés, contre 51 par million de personnes adéquatement vaccinées.

En l’absence de décès supplémentaire, la moyenne quotidienne s’établit à deux par jour. La tendance est ainsi stable sur une semaine.

Hausse des hospitalisations

Le nombre d’hospitalisations a augmenté pour un total de 216 personnes à l’heure actuelle, soit 11 de plus que la veille. On compte désormais 48 personnes aux soins intensifs, un nombre stable par rapport à samedi.

Le taux d’incidence des hospitalisations est plus élevé chez les personnes non vaccinées.

Le Québec observe un taux de 5,7 nouvelles hospitalisations par million de non vaccinés, contre 1,3 par million de pleinement vaccinés.

Le nombre de tests réalisés samedi s’est élevé à 28 692. Le taux de positivité est à 3,2 %, soit toujours en bas du seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Jusqu’à maintenant, plus de 77 000 cas de variants préoccupants ont été identifiés au Québec depuis le début de la pandémie, dont 45 661 cas du variant Alpha et 30 772 du variant Delta. Le Québec n’a pas encore enregistré de variant Omicron, classé vendredi « préoccupant » par l’OMS.

Regain de la vaccination

Le ministère de la Santé indique que 20 000 injections supplémentaires ont été administrées chez les 5 à 11 ans et 937 troisièmes doses ont été administrées chez les personnes de 70 ans et plus.

À ce jour, un peu plus de 50 538 jeunes de 5 à 11 ans ont eu leur première dose, soit 7,7 % de ce groupe d’âge.

Le rythme de la campagne de vaccination est reparti à la hausse dans les derniers jours, alors que les enfants de 5 à 11 ans ont commencé mercredi à recevoir leur première dose, après l’autorisation requise par Santé Canada le 19 novembre dernier.

Jusqu’à présent, 85 % de la population a reçu sa première dose, 81 % sa deuxième et 3 % sa troisième.

Record en Ontario

L’Ontario rapporte dimanche 964 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire dû au virus.

Il s’agit du plus grand nombre de cas quotidiens enregistrés dans la province depuis le 30 mai, date à laquelle les nouvelles infections ont dépassé la barre des 1000.

Selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, 519 des nouvelles infections concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, et 49 des personnes dont le statut vaccinal est inconnu.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse et La Presse Canadienne