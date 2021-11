La tendance à la hausse des cas de COVID-19 s’accélère au Québec. Ces 24 dernières heures, 1037 personnes ont découvert avoir été infectées. C’est la première fois depuis le début du mois de mai qu’autant de cas sont rapportés pour une journée.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 1037 nouveaux cas rapportés vendredi portent à 819 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi à la hausse de 26 % sur une semaine. Il faut remonter au 1er mai dernier pour trouver un bilan de cas aussi élevé. Le nombre de cas n’avait pas augmenté autant en septembre alors que le Québec était touché par la quatrième vague.

Malgré ce nombre de cas élevé, aucun décès ne vient toutefois alourdir le bilan. La moyenne quotidienne demeure à trois, la tendance étant stable sur une semaine.

La récente hausse des cas ne s’est pas non plus manifestée dans les hôpitaux. Le nombre d’hospitalisations est en légère baisse. On compte présentement 206 personnes hospitalisées, soit quatre de moins que la veille. Du nombre, 43 se trouvent aux soins intensifs.

À noter, le ministère de la Santé a également ajouté 1302 cas de personnes infectées dans la région de Montréal, mais qui avaient été omis jusqu’à présent. « Ce rattrapage s’étend sur plusieurs mois, le plus ancien cas remontant au 19 mars 2020 et le plus récent, à novembre 2021 », précise le MSSS.

Ainsi, un total de 444 585 cas ont été détectés au Québec depuis le début de la pandémie.

Le rythme de la campagne de vaccination a continué d'augmenter avec l’arrivée des 5 à 11 ans. Ainsi, 19 463 doses ont été administrées jeudi. À ce jour, 13,8 millions de doses ont été administrées au Québec depuis la mi-décembre 2020.