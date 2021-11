COVID-19

Gestion de la pandémie

Le PQ réclame à nouveau une enquête indépendante

(Québec) La députée de Duplessis et porte-parole du Parti québécois (PQ) pour les aînés, Lorraine Richard, demande une fois de plus la tenue d’une enquête publique et indépendante sur la pandémie de COVID-19, cette fois sur la gestion lors des trois premières vagues.