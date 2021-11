La forte tendance à la hausse de la COVID-19 se poursuit au Québec, alors que la province rapporte jeudi 902 nouveaux cas et cinq décès supplémentaires, mais enregistre une légère baisse des hospitalisations. Pendant ce temps, la vaccination repart à la hausse, dans la foulée du début de la campagne chez les 5-11 ans.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces 902 nouveaux cas portent en effet à 777 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi à la hausse de 20 % sur une semaine. Quant à eux, les cinq décès portent à trois la moyenne quotidienne, une tendance qui est en légère hausse sur une semaine.

Dans le réseau de la santé, on observe néanmoins une légère baisse d’une hospitalisation, soit 20 nouvelles entrées et 21 sorties. Actuellement, 210 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 45 aux soins intensifs, une baisse d’un cas en 24 heures là aussi.

Dans de nouvelles modélisations rendues publiques jeudi, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) prévoit que le nombre de nouvelles hospitalisations « demeurera à son niveau actuel au cours des prochaines semaines ». Si, dans le Grand Montréal, les taux d’occupation des lits réguliers et en soins intensifs « devraient rester stables » dans les prochaines semaines, ils pourraient toutefois « augmenter légèrement » dans le reste du Québec, prévient au passage l’organisme gouvernemental.

L’effet 5-11 ans

Pour ce qui est de la vaccination, on constate clairement que l’effet du lancement de la campagne chez les 5-11 ans se fait sentir, alors que plus de 16 200 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de mercredi au Québec, auxquels s’ajoutent près de 300 vaccins donnés avant le 24 novembre qui n’avaient pas été comptabilisés.

C’est nettement plus que la moyenne des dernières semaines ; la cadence d’administration du nombre de doses était au ralenti, n’atteignant que quelques milliers par jour. On reste toutefois encore loin du rythme du printemps dernier, où plus de 100 000 doses était administrées par jour.

En date de jeudi matin, pas moins de 163 000 rendez-vous avaient été pris par l’entremise de la plateforme Clic Santé chez les enfants de 5 à 11 ans, soit plus de 25 % de cette catégorie d’âge. La campagne de vaccination se déploiera dans les écoles à compter de la semaine prochaine.

Plus tôt, mardi, le Québec a réalisé 32 265 tests de dépistage, un chiffre légèrement plus élevé que la moyenne hebdomadaire à ce chapitre.

Le tout survient alors qu’un nouveau variant de la COVID-19, potentiellement très contagieux et aux mutations multiples, a été détecté en Afrique du Sud, qui voit les signes d’une nouvelle vague de pandémie, ont annoncé jeudi des scientifiques. Ce variant, appelé B.1.1529, présente un nombre « extrêmement élevé » de mutations et « nous pouvons voir qu’il a un potentiel de propagation très rapide », a déclaré le virologue Tulio de Oliveira, lors d’une conférence de presse chapeautée par le ministère national de la Santé.

Jusqu’ici, 22 cas ont été signalés, touchant surtout des jeunes, selon l’Institut national des maladies transmissibles (NICD). Des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne revenant d’un voyage en Afrique du Sud.

Avec Pierre-André Normandin