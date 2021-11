Une personne de la communauté de Kuujjuaq est décédée le 19 novembre à la suite de complications liées à la COVID-19. La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) a offert mercredi ses condoléances à la famille de cette personne, la première à perdre la vie à cause du virus dans le nord du Québec.

Ariane Lacoursière La Presse

Le Nunavik est aux prises avec plusieurs éclosions de COVID-19 dans ses communautés depuis le mois d’octobre.

Mercredi, seulement 6 nouveaux cas actifs ont été rapportés pour un total de 142. Mais ce décompte ne traduit pas totalement la réalité. Car « pour des raisons hors de notre contrôle, dans ce cas précis le mauvais temps, le délai d’analyse des échantillons est significativement affecté pour les communautés d’Akulivik et de Salluit », note la Régie dans un communiqué.

En date de mardi, la région comptait 157 cas actifs dont 57 à Akulivik, 10 à Aupaluk, 1 à Kangirsuk, 14 à Kuujjuaq et 72 à Salluit et 3 à Tasiujaq. Toutes ces communautés ont été placées au palier d’alerte « rouge » ou « orange ». Des couvre-feux sont en vigueur. Un seul patient était hospitalisé à cause de la COVID-19 mardi.

Le Nunavik rapporte présentement en moyenne 154 cas par 100 000 habitants. C’est nettement plus qu’en Estrie, deuxième région la plus touchée du Québec, où l’on compte 21 cas par 100 000 habitants.

La RRSSSN publie certains numéros pour les personnes ayant besoin de soutien :