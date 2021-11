(Québec) Le Bureau du coroner reporte le « volet représentation » de l’enquête publique sur le décès de personnes âgées en CHSLD lors de la première vague de la pandémie au 10 janvier. Les audiences publiques devaient reprendre le 30 novembre. Ce revirement survient alors que les témoignages d’acteurs clés du gouvernement Legault, dont l’ex-ministre de la Santé, Danielle McCann, suscitent la controverse.

Fanny Lévesque La Presse

Ariane Lacoursière La Presse

Dans un communiqué envoyé mercredi, le Bureau du coroner confirme que les audiences portant sur le volet représentations qui devaient avoir lieu à compter du 30 novembre seront reportées dans la semaine du 10 janvier prochain. Les détails concernant ces prochaines audiences seront communiqués ultérieurement.

« La coroner Me Géhane Kamel souhaite ainsi avoir tout le temps requis pour apprécier la preuve documentaire qui est attendue pour le 29 novembre conformément aux divers engagements pris dans les dernières semaines auprès de certains témoins », indique-t-on sans autre détail.

Les travaux prévus les 29 et 30 novembre ainsi que le 1er décembre sont maintenus au calendrier uniquement pour compléter les témoignages factuels et portant sur les recommandations. La sous-ministre Nathalie Rosebush sera notamment entendue pour une deuxième fois par la coroner le 30 novembre. Lors de son premier passage devant la coroner le 15 novembre, Mme Rosebush avait mentionné que des visites de contrôle avaient été effectuées dans tous les CHSLD du Québec après le scandale du CHSLD Herron.

À la coroner qui lui demandait s’il serait possible de consulter les rapports des inspecteurs, Mme Rosebush avait expliqué que ceux-ci émettaient surtout leurs recommandations verbalement. Et que dans le cas de CHSLD visités plusieurs fois, les précédentes versions des rapports étaient « écrasées » dans le système informatique et possiblement difficile à trouver. Les documents ont finalement été récupérés et remis à la coroner, qui souhaite à nouveau questionner Mme Rosebush, selon le calendrier de l’enquête mis à jour mercredi. La Dre Jocelyne Sauvé de l’Institut national de la santé publique du Québec fera aussi une deuxième apparition comme témoin à l’enquête de la coroner.

Les révélations de l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann, de la sous-ministre Nathalie Rosebush, de l’ex-sous-ministre Yvan Gendron et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, lors de l’enquête publique la semaine dernière a provoqué une certaine controverse. Mardi, la protectrice du citoyen est venue contredire la version de ces acteurs clés de la première vague.

Elle a conclu qu’il n’y a eu aucune directive ou initiative de Québec en début d’année 2020 pour préparer les CHSLD à la COVID-19. C’est seulement à la mi-mars 2020, au moment où Québec décrète un confinement, que les CHSLD font partie d’un plan. Or, le gouvernement assure avoir transmis un avis aux établissements de santé dès le 28 janvier pour que ceux-ci se préparent à l’arrivée d’un nouveau coronavirus.

La ministre Danielle McCann s’est présentée mercredi aux médias pour défendre sa gestion de la crise. Elle a admis que les efforts ont été concentrés au départ sur les hôpitaux, mais elle se défend d’avoir agi trop tard pour les CHSLD.