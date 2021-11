Plus de 200 personnes, majoritairement des employés de Postes Canada opposés à la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux, ont manifesté dimanche après-midi.

Mayssa Ferah La Presse

L’évènement avait lieu devant l’établissement de Postes Canada du secteur de Saint-Laurent, à Montréal.

Alors que la période des Fêtes approche à grands pas, ces travailleurs réticents à la vaccination contre la COVID-19 se retrouveront en congé sans solde d’ici vendredi s’ils ne changent pas d’avis.

D’autres personnes, comme le militant antimesures sanitaires François Amalega, étaient présentes pour réitérer leur opposition.

« Unvaccinated lives matter », « Droit au travail » ou « Reprenons notre pouvoir » : les nombreuses pancartes brandies par les participants en disent long sur leur mécontentement.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE 1 /2



« On prône le libre choix. Je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. Le 26 novembre, je me retrouve sans job », explique un travailleur qui a requis l’anonymat par crainte de représailles de son employeur.

La marche s’est déroulée dans le calme sous surveillance policière.