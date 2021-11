Plus de 200 personnes, majoritairement des employés de Postes Canada opposés à la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux, ont manifesté dimanche après-midi.

Mayssa Ferah La Presse

L’évènement avait lieu devant l’établissement de Postes Canada du secteur de Saint-Laurent, à Montréal.

Alors que la période des Fêtes approche à grands pas, ces travailleurs réticents à la vaccination contre la COVID-19 se retrouveront en congé sans solde d’ici vendredi s’ils ne changent pas d’avis.

D’autres personnes, comme le militant antimesures sanitaires François Amalega, étaient présentes pour réitérer leur opposition.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE François Amalega s’est adressé aux manifestants réunis à Montréal.

« Unvaccinated lives matter », « Droit au travail » ou « Reprenons notre pouvoir » : les nombreuses pancartes brandies par les participants en disent long sur leur mécontentement.

« On prône le libre choix. Je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. Le 26 novembre, je me retrouve sans job », explique un travailleur qui a requis l’anonymat par crainte de représailles de son employeur.

La marche s’est déroulée dans le calme sous surveillance policière.