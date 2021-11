Le Québec a rapporté dimanche une hausse de 707 nouveaux cas de COVID-19 et de trois décès. Les hospitalisations sont en baisse.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recense 707 nouveaux cas de COVID-19. Les nouveaux cas rapportés dimanche portent la moyenne quotidienne à 676.

Les plus récentes données dans la province font état de trois décès supplémentaires.

Le nombre d’hospitalisations a diminué pour un total de 199 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit deux de moins que la veille. On compte désormais 41 personnes aux soins intensifs, une diminution de quatre.

Le nombre de tests réalisés le 20 novembre s’est élevé à 23 427. Le taux de positivité est à 3 %, soit toujours en bas du seuil de 5 % recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé.

Jusqu’à maintenant, plus de 77 000 cas de variants préoccupants ont été identifiés au Québec depuis le début de la pandémie, dont 45 661 cas du variant alpha et 25 599 du variant delta.

La vaccination se poursuit

Le ministère de la Santé indique que 5933 injections supplémentaires ont été administrées. De ceux-ci, 2393 personnes ont tendu le bras pour la première fois vendredi.

Jusqu’à présent, 91 % de la population de 12 ans et plus a reçu sa première dose et 88 % ont reçu leur deuxième dose.