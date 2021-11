(Ottawa) C’est à compter du 30 novembre que les Canadiens entièrement vaccinés n’auront plus à fournir un test PCR pour revenir au pays dans le cas des voyages de moins de 72 heures.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Les voyageurs canadiens qui effectuent un plus long voyage à l’étranger devront quant à eux continuer à présenter un test PCR négatif à la COVID-19 aux douaniers canadiens.

Également à compter du 30 novembre, le gouvernement fédéral annonce qu’il élargira la liste des vaccins contre la COVID-19 que les voyageurs peuvent recevoir pour être considérés comme entièrement vaccinés aux fins de voyage au Canada. Ainsi, la liste comprendra les vaccins Sinopharm, Sinovac et COVAXIN, en plus des vaccins qui ont été autorisés par Santé Canada. La nouvelle liste correspond donc à celle utilisée par l’Organisation mondiale de la santé.

Tels sont les principaux changements annoncés par le gouvernement fédéral relativement aux exigences applicables pour entrer en sol canadien. Pour le moment, l’exemption de présenter un test PCR ne s’applique pas aux voyageurs étrangers.

« L’exemption ne s’applique qu’aux voyages en provenance du Canada faits par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont entièrement vaccinés et qui quittent le pays et y reviennent, par voie aérienne ou terrestre, en moins de 72 heures, et qui peuvent le démontrer », peut-on lire dans un document d’information du gouvernement fédéral.

Parallèlement, le gouvernement fédéral annonce qu’à compter du 15 janvier 2022, certains groupes de voyageurs qui sont actuellement exempts de certaines exigences relatives à l’entrée au Canada ne seront admis au pays que s’ils sont entièrement vaccinés

Ces groupes de voyageurs sont les personnes voyageant pour retrouver leur famille (les enfants non vaccinés de 18 ans ou moins sont toujours exemptés s’ils voyagent pour retrouver un membre de leur famille immédiate ou élargie qui est entièrement vacciné ou un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens).

Les étudiants étrangers de 18 ans et plus devront aussi être entièrement vaccinés, tout comme les athlètes professionnels et amateurs, les personnes qui ont un permis de travail valide, y compris les travailleurs étrangers temporaires (autres que ceux des secteurs agricole et agroalimentaire) ainsi que les fournisseurs de services essentiels, y compris les camionneurs.

Depuis plusieurs mois, toute personne entrant au Canada doit présenter un test moléculaire (PCR) récent qui montre un résultat négatif à la COVID-19. Ce test est très onéreux : entre 150 $ et 300 $ par test, ce qui a pour effet de gonfler la facture pour les familles qui souhaitent se rendre aux États-Unis. Les tests de détection rapide des antigènes, qui sont moins chers, ne sont pas acceptés.

Le gouvernement fédéral maintient par ailleurs les exigences dans le cas des enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas encore vaccinés qui reviennent au pays après un court voyage familial. Ces derniers devront donc continuer de se mettre essentiellement en quarantaine à leur retour au pays. Ils ne peuvent aller à l’école, à un camp de jour ou à une garderie pendant 14 jours après leur arrivée.

Ils ne peuvent pas non plus se rendre dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec des personnes vulnérables ou encore emprunter un transport en commun achalandé où la distanciation physique et le port du masque ne sont pas garantis. Les grands rassemblements, à l’intérieur ou à l’extérieur, comme un parc d’attractions ou un évènement sportif, leur sont aussi proscrits.

« La santé et la sécurité demeureront toujours au premier plan de toute décision prise par notre gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Les changements qui seront apportés aux exigences en matière de test de dépistage et aux mesures frontalières représentent la prochaine étape de l’approche de notre gouvernement alors que les taux de vaccination, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, s’améliorent », a affirmé le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

« La situation à nos frontières est toujours surveillée de près ; des représentants et des experts continuent d’évaluer les mesures en place et de recommander les modifications nécessaires, au besoin », a-t-il ajouté.

Depuis quelques semaines, le gouvernement Trudeau fait l’objet de vives pressions de la part des gens d’affaires, des maires des villes frontalières des deux pays, des membres du Congrès américain et du Parti conservateur pour qu’il jette du lest à la frontière canado-américaine.

Mercredi, une coalition a réclamé l’abolition de l’exigence de fournir un test PCR pour tous les voyageurs qui sont entièrement vaccinés, qui soient Canadiens ou étrangers.

La mesure annoncée vendredi demeure donc nettement insuffisante aux yeux des gens d’affaires qui réclament davantage d’assouplissments afin de permettre aux secteurs de l’économie durement frappés par la pandémie de COVID-19 tels que le tourisme et l’hébergement de reprendre leur élan.