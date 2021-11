(Ottawa) Le Canada recevra ses premières fioles du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans dès dimanche. Le reste des 2,9 millions de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech arriveront au Canada d’ici la fin de la semaine prochaine, a annoncé la ministre Filomena Tassi, vendredi, quelques heures après le feu vert donné par les autorités de la santé.

Mylène Crête La Presse

Ce sera une quantité suffisante pour inoculer l’ensemble des enfants de ce groupe d’âge au pays, a souligné la ministre de l’Approvisionnement en conférence de presse.

Santé Canada estime que les avantages du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les enfants l’emportent sur les risques. La vaccination pourra donc commencer rapidement au Québec. Il s’agit d’une question de jours, selon le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Dans l’ensemble, c’est une très bonne nouvelle autant pour les adultes que pour les enfants », a affirmé le Dr Marc Berthiaume, directeur du bureau des sciences médicales de Santé Canada. La vaccination leur permettra de retrouver « un certain niveau de normalité », a-t-il ajouté.

Santé Canada a autorisé vendredi l’administration de deux doses à trois semaines d’intervalles selon le résultat des essais cliniques, un mois après la demande du fabricant. Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) préconise toutefois un délai d’au moins huit semaines entre la première et la deuxième dose pour augmenter la réponse immunitaire.

Le ministère rapporte qu’« aucun effet secondaire grave n’a été recensé » sur les enfants lors des essais cliniques de Pfizer-BioNTech. « Aucun cas de myocardite, de péricardite ou de réaction allergique grave n’a été signalé », a indiqué le Dr Berthiaume. Le fabricant est toutefois tenu de rapporter tout cas qui surviendrait au cours des deux prochaines années, mais les autorités ont tenté de se faire rassurantes.

« À jour, aucun nouveau problème d’innocuité n’est survenu à la suite de l’utilisation du vaccin Comirnaty chez les enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis, où plus de deux millions et demi d’enfants ont reçu leur première dose », a-t-il souligné.

Les principaux effets secondaires lors des essais cliniques chez les enfants étaient les mêmes que pour les adolescents et les jeunes adultes, soit une rougeur et un gonflement au site d’injection de même que de la fatigue et des maux de tête dans certains cas.

Ces essais cliniques ont d’ailleurs démontré que le vaccin était efficace à 90,7 % contre la COVID-19. Il suscitait une réponse immunitaire dans ce groupe d’âge similaire à celle mesurée chez les 16 à 25 ans.

Chacune de ces doses de vaccin destinées aux jeunes de 5 à 11 ans est de 10 microgrammes. Cela correspond au tiers de celles administrées aux adolescents et aux adultes.

Le Canada doit recevoir sous peu de nouvelles fioles contenant ces doses de vaccin pour enfants. Celles destinées aux adolescents et aux adultes ne pourront pas être utilisées parce que la formulation varie quelque peu. Plus de détails sur la livraison des doses aux provinces sont attendus lors d’une conférence de presse qui réunira quatre ministres du gouvernement Trudeau vendredi après-midi.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech est le seul à être autorisé pour la vaccination des enfants au pays. Le fabricant avait soumis sa demande à Santé Canada le 18 octobre. Plus tôt cette semaine, Moderna a également fait une demande d’approbation pour que son vaccin soit utilisé pour les enfants de 6 à 11 ans.

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) suit de près les risques de myocardites et de péricardites associés au vaccin de Moderna. La semaine dernière, la Santé publique française l’a déconseillé aux moins de 30 ans vu l’incidence de ces inflammations du cœur pour cette catégorie d’âge.

Dans de rares cas, le vaccin de Pfizer-BioNTech pourrait aussi causer une inflammation du cœur.

Plus de détails à venir.