Le ministre de la Santé Christian Dubé estime que l’autorisation du vaccin de Pfizer-BioNTech par Santé Canada pour les enfants de 5 à 11 ans est une « bonne nouvelle ». L’objectif de Québec est de vacciner une bonne partie de cette clientèle d’ici Noël. Mais pour l’instant, le gouvernement n’a pas l’intention d’imposer le passeport vaccinal pour les enfants.

Ariane Lacoursière La Presse

« Ce n’est pas dans les discussions actuellement », a dit le ministre Dubé, qui était de passage à Montréal vendredi matin. « On est plutôt dans le message qu’on veut avoir le plus de vaccination possible », affirme M. Dubé.

Le ministre a précisé que l’avis du Comité sur l’immunisation du Québec devra d’abord être obtenu avant d’aller de l’avant avec la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Mais la campagne pourra rapidement se mettre en branle par la suite. Les enfants pourront se faire vacciner à l’école ou dans les centres de vaccination. En tout, 700 000 jeunes sont visés par l’opération.

Jeudi, le premier ministre François Legault a dit viser un taux de vaccination de 80 % chez les jeunes afin de pouvoir lever les mesures sanitaires.