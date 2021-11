L’examen des études cliniques de Pfizer-BioNTech est terminé. Santé Canada s’apprête à donner son feu vert à son vaccin contre la COVID-19 destiné aux enfants de 5 à 11 ans.

Mylène Crête La Presse

L’annonce doit être faite vendredi, selon une source confidentielle bien au fait du dossier. La nouvelle avait d’abord été rapportée à la une du Toronto Star jeudi matin.

La conseillère médicale en chef du Canada avait indiqué la semaine dernière que les autorités réglementaires allaient donner leur réponse d’ici « une ou deux semaines ». « C’est une priorité et nous avons une équipe qui s’y consacre », avait alors affirmé Supriya Sharma.

Cette annonce est attendue par le gouvernement du Québec qui a déjà commencé à planifier la vaccination des enfants. Ils pourraient donc recevoir une première dose d’ici Noël.

Le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter chez les enfants de moins de 10 ans. La Santé publique québécoise dénombrait 106 nouveaux cas pour la journée de mercredi et 218 pour la journée de mardi. Il s’agit du groupe le plus touché actuellement. On ne déplore toutefois aucun décès dans ce groupe d’âge ni aucune nouvelle hospitalisation.

Québec devra toutefois attendre les recommandations de son Comité sur l’immunisation avant d’aller de l’avant. Les scientifiques sont déjà en train de réviser les études sur la vaccination des enfants ailleurs dans le monde. Dans de rares cas, le vaccin de Pfizer-BioNTech pourrait causer une inflammation du cœur.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration avait déjà approuvé ce vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans il y a quelques semaines.