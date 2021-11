L’examen des études cliniques de Pfizer-BioNTech est terminé. Santé Canada s’apprête à donner son feu vert à son vaccin contre la COVID-19 destiné aux enfants de 5 à 11 ans. Québec espère commencer à les vacciner « dans les prochains jours ».

Mylène Crête La Presse

Deux sources confidentielles bien au fait du dossier ont confirmé jeudi les informations sur l’approbation de ce vaccin d’abord rapportées par le Toronto Star. Un avis envoyé aux médias fait état d’une mise à jour sur le vaccin de Pfizer-BioNTech vendredi et la divulgation de nouvelles recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation. Des ministres du gouvernement Trudeau feront également le point.

Cette annonce est attendue par le gouvernement du Québec qui a déjà commencé à planifier la vaccination des 650 000 enfants de ce groupe d’âge pour qu’ils puissent recevoir une première dose d’ici Noël. Le Centre de services scolaire de Montréal a récemment envoyé un avis aux parents au nom du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal leur demandant de répondre à un court questionnaire afin de planifier cette opération imminente.

L’autorisation délivrée par Santé Canada sera ensuite suivie par un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) pour définir le cadre dans lequel le vaccin sera distribué et administré. « Ce sera une question de jours, pas de semaines », promet le Dr Nicholas Brousseau, président du CIQ.

L’avis donnera notamment des recommandations sur l’intervalle à respecter entre les deux doses de vaccin (il est actuellement de huit semaines pour les plus de 12 ans) et l’administration du vaccin aux enfants qui ont déjà eu la COVID-19. Une fois cet avis publié, les autorités régionales de santé publique pourront lancer les opérations de vaccination.

Les scientifiques du CIQ sont déjà en train de réviser les études sur la vaccination des enfants ailleurs dans le monde. Dans de rares cas, le vaccin de Pfizer-BioNTech pourrait causer une inflammation du cœur.

Le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter chez les enfants de moins de 10 ans. La Santé publique québécoise dénombrait 106 nouveaux cas pour la journée de mercredi et 218 pour la journée de mardi. Il s’agit du groupe le plus touché actuellement. On ne déplore toutefois aucun décès dans ce groupe d’âge ni aucune nouvelle hospitalisation.

720 nouveaux cas au Québec

Au moment où les personnes de 75 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour obtenir leur dose de rappel, le Québec a rapporté jeudi un total de 720 nouveaux cas et deux décès supplémentaires.

Ces 720 nouveaux cas portent à 647 la moyenne quotidienne. La tendance est ainsi à la hausse de 7 % sur une semaine. Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas. Pour ce qui est des décès, les deux morts en plus portent à deux la moyenne quotidienne. La tendance est ainsi légèrement à la baisse. À ce jour, 11 550 personnes ont perdu la vie en raison de la pandémie actuelle.

Après une tendance à la baisse dans les derniers jours, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 10 jeudi pour repasser au-dessus de la barre des 200. On y compte présentement 205 personnes hospitalisées en lien avec le virus, dont 46 qui se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse d’un patient sur ce plan.

Dans de nouvelles modélisations rendues publiques jeudi, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) affirme néanmoins que « le nombre de nouvelles hospitalisations pourrait demeurer faible durant les prochaines semaines ». Autant dans le Grand Montréal que dans le reste du Québec, les taux d’occupation des lits réguliers et des lits aux soins intensifs devraient en effet « rester stables au cours des deux ou trois prochaines semaines », affirme l’organisme.